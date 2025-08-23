Dulceida, sobre cómo vivieron en casa la crisis de 2008: "No lo entendíamos"

Dulceida se ha sincerado en el programa Raíces respecto a cómo vivieron en casa la crisis de 2008 y que golpeaba a toda España. Una época muy dura que también afectaba a su familia y que dejaba muy marcada tanto a la influencer, como a sus padres. Y es que nunca habían vivido algo así. «Siempre les había ido bien hasta entonces», relataba. Una situación que cambiaba repentinamente y sin previo aviso. «En Reyes Magos yo era de las que más regalos tenía, hasta que solo tenía una cosa», le explicaba Dulceida a Isabel Jiménez.

«Mi hermano y yo no lo entendíamos porque no nos explicaron nada de que había una crisis», contaba al respecto. Lo que les afectaba también a la hora de comer. «Yo me di cuenta con la comida, porque pasamos de que mi padre cocinara muy bien, a que hiciera una tortilla a la francesa con un solo huevo, y nos quejábamos», asegura.

De hecho, hubo cierto momento que se quedaba grabado para siempre en la memoria de la influencer y fue ver a su madre llorando desconsoladamente, totalmente superada por las circunstancias. «A lo mejor no comía y luego se iba a la habitación a llorar», detalla en el programa. Y Anna, madre de Dulceida y su mano derecha en el sector empresarial, ha confirmado este durísimo testimonio. «Yo adelgacé 28 kilos. Las cosas van mal, pero tú tienes hijos y tienes que estar entero, pase lo que pase», explicaba.

Dulceida recuerda el gran impacto que tuvo la crisis del 2008 en casa

Sin embargo, la influencer asegura que en aquel momento era demasiado joven para darse cuenta de lo delicada que era la situación. «Éramos dos tontos que no se daban cuenta de las cosas», comenta.

Justo por eso, con apenas 16 años decidía dar un paso al frente y se ponía a buscar trabajo para poder ayudar a sus padres. «Cumplí 16 años y dije, aparte de que me quiero pagar mis cosas, quiero ayudar en casa», asegura. «Al final tus padres siempre, hasta que empiezas a volar, están ahí para todo y entonces con mis primeros sueldos les daba la mitad», ha recordado.

Dulceida en una fiesta de Netflix. (Foto: Gtres)

Algo sobre lo que también se ha pronunciado el padre de la influencer, Santiago. «Le dábamos algo para ella, porque le decíamos que no hacía falta el dinero, pero ella insistía en que quería ayudar, y nos lo daba en un sobre». De esa forma, Dulceida tuvo un gesto que significó mucho para su familia y a día de hoy le siguen agradeciendo.

Sobre todo, por lo crítica que se había vuelto la situación, aunque él siempre intentaba poner buena cara y encontraba motivos para sonreír, pese a que en ocasiones «no tenía ni para comprar una barra de pan».