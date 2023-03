Los influencers con más seguidores de nuestro país tienen un nuevo encuentro el próximo 9 de marzo en el Gran Teatro Príncipe Pío con motivo de la segunda edición de los Premios Ídolo, los galardones creados por The Music Republic y Aida Domènech (33), más conocida como Dulceida, para reconocer el talento de los creadores de contenido digital, teniendo en cuenta la visibilidad e influencia que tienen en la sociedad.

Así, de entre las 20 categorías existentes, que van desde mejor influencer de TikTok, a mejor Streamer, pasando por beauty, healthy, gastronomía, moda, música o humor, cada vez queda menos para conocer a quien se corone como nueva reina de Instagram.

En la pasada edición hubo galardón para Laura Escanes (26), que arrasó en la categoría de Lifestyle, para AuronPlay (34), destacado como mejor Youtuber del año, para Ibai Llanos (27), nombrado Mejor streamer o para Lola Lolita (20) como Mejor tiktoker y Marta Sierra (27) en el apartado de Moda. No obstante, la máxima distinción de la ceremonia se la llevó María Pombo (28), que fue nombrada Ídolo del año. «Es una responsabilidad gigante recibir este premio. Y te lo dedico sobre todo a ti [Dulceida], que nunca has tenido envidias. Que siempre nos has potenciado. Desde los primeros viajes que íbamos contigo y nos potenciabas para crecer. Ojalá todos tomáramos tu ejemplo», sostuvo la pequeña de las hermanas Pombo en su discurso.

Todo apunta a que este año será la ex de Risto Mejide (48) quien se haga con esta distinción. Pues en los últimos meses, su presencia en redes sociales ha aumentado notoriamente, sobre todo, tras su sonada ruptura del presentador, y después de convertirse en nueva concursante de la tercera edición de El Desafío, el programa de Antena 3 que conduce Roberto Leal (43) en el que un grupo de ocho famosos se enfrentarán a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego.

¿Quién es más influyente?

Por número de seguidores, Dulceida destaca por encima del resto. La catalana atesora más de 3 millones de seguidores. Le sigue de cerca María Pombo, con 2,9 millones. Por último, Laura Escanes reúne a 1,9 millones. Sin embargo, en lo que refiere al compromiso y el grado de implicación/interacción que tienen sus seguidores con su contenido, en lo que se denomina como engagement rate, Laura Escanes se coloca a la cabeza con un 7,30%, seguida de María Pombo (6,15%) y Dulceida, que acumula menos de la mitad del total de la última (1,59%).

Las tres deben su crecimiento, en gran medida, a su paso por YouTube y la trayectoria empresarial que, al margen de la red, han logrado crear. No obstante, no son las únicas. En los últimos años, nombres como Alexandra Pereira (34) o Marta Díaz (21), se han posicionado en los puestos más altos del ranking influyente de nuestro país. Sin ir más lejos, Marta, conocida también por su relación con el futbolista Sergio Reguillón (26), acumula más de tres millones de seguidores en Instagram, casi cinco en TikTok y más de dos en YouTube. Por su parte, Alexandra Pereira congrega a más de dos millones de fans.