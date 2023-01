La última miseria de Risto Mejide convertida en confesión

Si algo ha caracterizado siempre a Risto Mejide ha sido su hermeticidad en cuanto a su vida privada se refiere. Con rostro serio, sus apariciones en la pequeña pantalla se han limitado a hacer su trabajo, sin querer ahondar lo más mínimo en su intimidad. Sin embargo, parece que poco a poco se ha ido quitando esa coraza y demostrando al mundo entero que debajo de esas gafas de sol hay un corazón, unos sentimientos y una vida que no es tan idílica como parece. Y así lo ha hecho saber en su última aparición.

Después de anunciar a través de sus redes sociales que su historia de amor junto a Laura Escanes había llegado a su fin, Risto se ha envalentonado para desvelar en qué punto se encuentran sus relaciones familiares. Ha sido en el programa que presenta, Viajando con Chester, donde, junto a Máximo Huerta, ha desvelado que lleva sin hablarse con su madre más de cuatro años. Mientras comentaban el último libro de ex ministro de Cultura y Deporte en el que relataba cómo le había ayudado recuperar la relación con sus padres, el jurado de Got Talent cogía confianza para contar algo desconocido hasta la fecha y de lo que nunca antes se había querido pronunciar.

«Me costó leerlo y no porque no esté maravillosamente escrito. Me ha costado leerlo porque estás todo el rato hablando de tu madre y lo que sientes hacia ella. Y a los que estamos aún arreglando las cosas…», ha comenzado diciendo frente a un Máximo perplejo por su sinceridad. Para ahondar en el asunto, el ex marido de Laura Escanes comentaba que su relación maternofilial en estos momentos era nula. Pero, como si de un juego del destino se tratase, justo la mañana antes de grabar este programa, Risto recibió un mensaje de ella: «Ella no sabe que estoy aquí, ella no sabe nada de mi agenda de grabaciones. Hoy por la mañana me ha escrito, hoy que venía a hablar contigo».

Aunque Máximo intentaba que el escritor abriera su corazón, este solo ha confesado que no sabe qué pasará con la situación ahora que su progenitora ha dado un paso al frente. Al parecer, una fuerte discusión fue la que les llevó a estar así y, ahora que ha pasado mucho tiempo, Risto está pensando en el siguiente movimiento, al menos por su hija Roma, a la que su abuela no conoce. «Creo que se lo debo a mi hija. Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa. Tiene una abuela, y eso entra en conflicto». La pequeña nació el 2 de octubre de 2020 y debido a este distanciamiento del que el presentador se ha pronunciado por primera vez, su madre no la ha podido conocer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide)

Pero, a pesar de sus diferencias, parece que ambos están dispuestos al menos a tener una conversación. «Lo de madres no hay más que una se dice por algo. Es una figura que no se puede reemplazar», confesó antes de finalizar su intervención. ¿Será esta la oportunidad para unir lazos con la mujer que le dio la vida y comenzar una nueva etapa en la que pueda disfrutar del calor de la pequeña Roma? Solo el tiempo lo dirá.