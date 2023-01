El paso de Laura Escanes con Álvaro de Luna que nunca dio con Risto Mejide

Aunque en un primer momento intentaron ocultarlo, la relación amorosa entre Laura Escanes y Álvaro de Luna es un hecho. En los últimos días, la nueva pareja no ha dejado de protagonizar distintas muestras de amor a través de sus respectivas redes sociales, demostrando así que poco les importa lo que pueda llegar a pensar la gente, aprovechando para vivir su historia de amor de la manera más intensa.

Prueba de ello es lo ocurrido durante la pasada noche del 12 de enero. Como concursante de El Desafío, la influencer acudía a El Hormiguero acompañada por Florentino Fernández y Roberto Leal. Un momento muy importante en su trayectoria profesional en el que tuvo oportunidad de hablar sobre las pruebas a las que hará frente durante las próximas semanas y en el programa mencionado. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que en la grada estaría atento a cada movimiento de la catalana su novio, Álvaro de Luna, demostrando así haber formado junto a ella un tándem totalmente sólido. Algo que no pasaba por alto Pablo Motos, que aprovechaba una intervención de Laura para hablar sobre el asunto de manera pasajera: «Te ha aplaudido todo el mundo, pero hay una persona que te aplaude un poquito más fuerte, que es tu chico, que está por ahí arriba», señalaba el maestro de ceremonias, mientras que su invitada sonreía tímidamente sin saber muy bien a dónde dirigir la mirada y dejando entrever que no tenía intención alguna de hablar sobre su ruptura con Risto Mejide y posterior noviazgo con el intérprete en cuestión.

Sea como fuere, lo que sí ha quedado claro es que Álvaro no tiene problema alguno en acompañar a su actual pareja siempre que sea necesario. Algo que no hacía Risto Mejide en muchas ocasiones, prefiriendo mantener su matrimonio con Laura en un segundo plano y separar así lo profesional de lo personal. Y es que, no es la primera vez que la influencer aparece en televisión, sin embargo, el presentador de las últimas Campanadas de Telecinco ha preferido ver a la que fuera su esposa desde su casa en todas esas ocasiones, exceptuando su aparición conjunta en Planeta Calleja, mientras que su actual novio ha permanecido junto a ella en esta nueva etapa de su vida.

De esta manera, se confirma que el vínculo que une a Laura y a Álvaro es muy fuerte. Algo que ya quedaba claro el pasado 1 de enero, cuando la influencer hacía público un vídeo junto al cantante bajo los acordes de la canción Yonaguni de Bad Bunny, dejando entrever que había empezado el Año Nuevo de la mejor de las maneras y que ambos están gozando de un momento muy feliz en sus respectivas vidas, pese a que haya podido generar alguna que otra controversia su unión en todos los rincones del país.