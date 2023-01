El día en el que Risto Mejide se burló de la muerte de un familiar en ‘Operación Triunfo’

La polémica que gira en torno a Risto Mejide tras su durísimo dardo envenenado hacia Ana Obregón y Cristina Pedroche en las Campanadas no deja de crecer. Cada vez son más y más los seguidores de ambas féminas que buscan situaciones del pasado en las que el presentador hizo un uso descontrolado de su poder para dejar en mal lugar a otras personas, habiendo acontecido muchos de estos momentos cuando el ex de Laura Escanes se estrenaba como jurado de Operación Triunfo.

Fue durante la primera gala del talent show llevado a cabo en 2008 cuando Risto Mejide se refirió a Patty García, una de las concursantes que había tenido que abandonar el reality a escasos días de su comienzo a consecuencia del fallecimiento de su abuela. Un movimiento que el presentador de Todo es mentira no veía con muy buenos ojos, y así se lo hacía saber tanto a la audiencia como al resto de participantes: «Quería preguntaros si alguien más quiere abandonar la academia. Quería preguntároslo por si alguien tiene que hacer una gestión, ha dejado el coche mal aparcado, se le ha muerto un canario, un perro, un abuelo o lo que sea. Lo digo porque ahí fuera hay mucha gente currante a la que cada día se le mueren seres queridos y no abandonan su trabajo, no abandonan su sueño y no abandonan lo que quieren hacer en la vida. Yo me siento muy defraudado hoy. Cada uno tendrá sus motivos y los voy a respetar, lógicamente. Si alguien tiene que hacerlo, que lo haga ya. Por mí, encantado. Nos ahorra mucho trabajo», sentenciaba duramente bajo la atenta mirada del resto del jurado, de concursantes y de espectadores, que no podían llegar a creer las duras palabras que estaba escuchando por parte de Risto.

No obstante, cabe destacar que este no sería el único enfrentamiento en Operación Triunfo que ha tenido a Mejide como principal protagonista. Durante el año después, concretamente en 2009, el ex de la influencer llevó a cabo un tenso enfrentamiento con Jesús Vázquez que dinamitaba su vínculo profesional por completo. Esto ocurría cuando Risto valoraba una actuación de Ángel Capel con ciertos tintes homófobos: «Cada vez abres más los ojos y cierras más la boca. Tío, yo te entiendo, en esa academia yo también tendría muchísimo miedo de dejar orificios abiertos», apuntaba. Algo que no gustaba en absoluto al maestro de ceremonias, que se daba paso a sí mismo para responder: «Lo siento, pero tengo que protestar, porque me parece que ha sido totalmente fuera de tono lo de los orificios y eso. Me parece un gesto homófobo que se suma a muchos feos que has tenido (…) A mí no me digas lo que tengo que hacer en mi programa, guapo, eso para empezar. Son feísimas las cosas que has dicho. Grosero, fuera de lugar, homófobo, misógino y muchas cosas más», comentaba Jesús sin pudor y demostrando que no iba a aceptar ni una sola mala conducta ni por parte del jurado ni por parte de los participantes.