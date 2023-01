La polémica está servida. Nada hacía presagiar que la noche de las Campanadas diera para tanto. En Mediaset, Risto Mejide y Mariló Montero se convirtieron en los encargados de despedir el año. Sin embargo, un comentario por parte del publicista ha hecho dinamitar todo por los aires.

«Ah, ¿sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia», dijo Risto Mejide. Casualmente, Cristina Pedroche anunció su embarazo un día antes y Ana García Obregón perdió a su hijo el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía. Tras unos días de silencio, Ana Obregón estallaba a golpe de post en sus redes sociales.

«No todo vale, Risto Mejide. En esta vida no todo vale», comenzó diciendo la presentadora. «Tus comentarios machistas y repulsivos hacia @cristipedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho», añadió. Horas después y dada la repercusión de los acontecimientos, Risto Mejide comenzaba el espacio Todo es mentira con un claro y conciso mensaje.

Más serio de lo habitual, Mejide miraba atento al objetivo de la cámara, casi sin pestañear. «No me duele en prendas pedir perdón y disculpas, porque se puede pedir perdón por ofender a la persona inadecuada. ¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo? ¿Alguien se cree que yo como padre puedo aceptar eso? He defendido, defiendo y defenderé siempre el legítimo derecho de las víctimas a expresar su dolor cuando quieran», comenzaba diciendo Risto.

«Hay una entrevista pocos días antes de las Campanadas en las que alababa la trayectoria de Ana Obregón y Cristina Pedroche. Ana eres una persona que sabe muchísimo más de televisión y me sorprende que veas que esto no iba contigo. Mi comentario de que la muerte de un ser querido o que un embarazo da audiencia, insisto no iba contigo. Iba con los que nos ponen ahí. Con los mismos directivos que en 2020, 5 meses después de que falleciera tu hijo deciden que tú des esas Campanadas. Iba contra el mercado del morbo», añadía.

Risto Mejide continuaba su discurso hacia Ana Obregón, alegando que no entendía el fin de sus palabras. «Me duele que hayas hecho pública la expresión de que yo me he reído de que hayas tenido que enterrar a un hijo. Eso no es tele, es morbo y me sorprende que tenga que decirlo yo. Me pregunto qué hubiera pasado si esa decisión, en vez de tomarla RTVE, la tomara Telecinco. Lo siento, estoy en contra del morbo. No tenemos la culpa, ni Cristina, ni tú, ni yo. Quizás a mí también me han puesto porque me he separado este año», continuaba.

«Pero lo que más me duele es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado. Soy el mismo que ceno contigo una noche de Sant Jordi y que te ha alabado en los medios. Me has llamado repugnante y me has llamado machista. No le temo a la polémica, pero no voy a permitir la injusticia. Estoy dispuesto a pedirte perdón a la cara si te ha ofendido, pero no iba contigo. Lo único que demuestra tu post es que no me conoces», sentenciaba.