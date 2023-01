Las Campanadas de fin de año siguen dando mucho de qué hablar y no siempre por buenos motivos. Ese es el caso de Risto Mejide, quien decidió convertirse en protagonista de la noche. El comunicador catalán fue el elegido por Mediaset, junto con Mariló Montero, para comerse las uvas con los españoles en Telecinco y Cuatro, pero el experimento no salió todo lo bien que podría esperarse por varios motivos.

El reloj de la Puerta del Sol estaba a punto de dar las 0:00 horas cuando ambos presentadores departían sobre el cierre de un año y el comienzo del otro. Risto dijo que había sido «un 2022 lleno de aprendizajes». Evidentemente, el suyo ha estado marcado por esa ruptura con Laura Escanes que lo ha vuelto a dejar soltero y viendo cómo su ex rehace su vida junto a Álvaro de Luna. A lo que Mariló respondió que esperaba «un 2023 con nuevos comienzos».

Risto Mejide, a por la competencia en sus campanadas: “Ah, sí? Hay algo que anunciar? Un embarazo, la muerte de un ser querido…? Que eso siempre da audiencia”pic.twitter.com/housy3B9CA — M 📺 (@casasola_89) January 1, 2023

He ahí donde salió a relucir la versión más macabra y agria de Risto Mejide, quien se acordó de sus rivales de otras cadenas: «¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia», dijo. No hace falta decir que se refería a la reciente noticia del embarazo de Cristina Pedroche -dada días antes de Nochevieja- y a la muerte del hijo de Ana Obregón. La periodista navarra salió del paso cómo buenamente pudo: «eso siempre va a suceder, desgraciadamente. Ya te enterarás, igual te concierne».

Como era de esperar, este comentario tan indecente por parte del presentador no pasó desapercibido para la audiencia. Las redes sociales se convirtieron en disparadero y en foco de críticas hacia la figura de Risto: «lo de la muerte de un ser querido está muy fuera de lugar»; «Hay que tener respeto siempre a los compañeros, aunque sean de otras cadenas» o «qué comentario tan feo, se ha pasado tres pueblos», fueron algunas de las reacciones que se leyeron en Twitter.

La salida de tono del catalán fue el primero de los dos patinazos de las Campanadas. Mediaset naufragó en el examen de audiencias al que las cadenas fueron sometidas el día después puesto que ni tan siquiera pudo acceder al podio de honor. Telecinco apenas llegó al 5% de cuota de pantalla, marcando un mínimo histórico de 799.000 espectadores y una pérdida de 1,2 puntos en su cuota de pantalla respecto al 2021. La auténtica triunfadora fue Cristina Pedroche, quien a través de Antena 3 reunió a 6,6 millones de espectadores, marcando un 39% de share.

Laura Escanes remata a Risto Mejide

Lo cierto es que el 2022 no pudo acabar peor para él por dos motivos. Por un lado porque acabó en el hospital por un accidente: «Menuda hostia. Y no me refiero solo a las audiencias de las Campanadas, que también. Me refiero al dedo hecho añicos. A veces no es imprescindible hacerlo mal para fracasar. Porque sigo pensando que hicimos en Nochevieja lo que teníamos que hacer. De cualquier modo, vivimos en un modo que olvida demasiado pronto los fracasos y solo habla, una y otra vez, de los éxitos. Y yo siempre he creído que deberíamos aceptar ambos por igual», reflexionó sobre el batacazo.

Sin embargo, lo peor para él estaba por llegar y fue tener que ver cómo Laura Escanes ha comenzado el año de lo más enamorada. Y es que la influencer ya no esconde su amor por Álvaro de Luna, tal y como muestra en el vídeo que subió a su TikTok.