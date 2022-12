Cristina Pedroche confirma que está embarazada de su primer hijo

El año no ha podido finalizar de mejor manera para Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Después de que saliera a la luz el embarazo de la de Vallecas, la cual supuestamente tenía previsto dar la buena nueva durante su flamante aparición en las Campanadas de Antena 3 como cada año, finalmente la protagonista en cuestión no ha querido esperar más y ha hecho uso de sus redes sociales para hacer partícipes a sus casi tres millones de seguidores de su felicidad.

Con un post junto a su marido y un peluche de cerdito, Cristina ha hablado largo y tendido sobre lo que supone para ella esta nueva experiencia, la cual es totalmente desconocida teniendo en cuenta que se trata de su primer hijo en común. Y es que, pese a que les hubiera encantado ser ellos quienes se encargaran de pregonar esta buena nueva a los cuatro vientos y con la mayor de las alegrías, finalmente han cogido el testigo del protagonismo para hablar de lo propio con total normalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Pedroche ha hecho hincapié en la cautela que han tenido a la hora de dar la noticia, ahondando en la felicidad que supone para ellos este nuevo reto: “Había mucha gente importante par nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. (…) No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso. #PuesSí”, sentenciaba, demostrando así que la noticia ha puesto el broche de oro de la mejor de las maneras a siete años de relación amorosa, pese a que les hubiera gustado que el mundo y especialmente sus seres queridos se enteraran quizá durante el día de las Campanadas, sobre todo sabiéndose que se trata de una de las fechas más especiales en el calendario profesional de Cristina dada la repercusión que, año tras año, tiene su vestimenta.

De esta manera, y pese a que suele dar con la mayor de las ilusiones el adiós al año para dar la bienvenida a uno nuevo, Cristina Pedroche afrontará este 2023 con una felicidad especial. Tan solo quedan unas horas para que la vallecana se enfunde en un look de infarto, el cual apunta a ser bodypainting, para acompañar a miles de españoles durante los últimos minutos del 2022. Un momento muy especial en el que seguramente esté acompañada de su marido como de manera tradicional, aunque en esta ocasión con un sentimiento añadido, ya que de cara a los próximos meses se convertirá en madre primeriza de un bebé del que apenas se saben detalles por el momento.