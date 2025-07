Gloria Camila Ortega ha dado un paso al frente con respecto al cuidado de su sobrina Rocío. La muerte de Michu, la ex de José Fernando, ha reabierto una polémica del pasado. La hermana de la fallecida, al día siguiente del entierro de la ex nuera de Ortega Cano, acudió a un plató de televisión para desenmascarar a los Ortega Mohedano, a los que no dejó en buen lugar.

Tamara, la hermana de Michu, arremetió contra Gloria Camila, de la que dijo que había tenido cierta actitud altiva con ella y el resto de los familiares en la despedida de la ex de José Fernando. Además, abordó en TardeAR una de las cuestiones que más ha causado diferencias entre ellos: la custodia de Rocío. Mientras su familia política aboga porque la menor se quede en Arcos de la Frontera, los Ortega Mohedano consideran que la pequeña también tiene derecho a pasar tiempo con ellos. A expensas de saber que ocurre con el futuro de la menor, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha acudido expresamente a Cádiz a las doce del mediodía de este 18 de junio para recoger a su sobrina en casa de su abuela Inmaculada.

Gloria Camila Ortega visita a su sobrina Rocío en Arcos de la Frontera. (FOTO: GTRES)

La colaboradora televisiva no ha acudido sola hasta Cádiz. La joven se ha desplazado junto a su íntima María Carrasco. Ambas han hecho una parada en un supermercado para hacer la compra para, posteriormente, irse con la menor hasta Santiscal, una villa de Arcos de la Frontera.

La relación de Gloria Camila con su sobrina

La polémica entre la familia de Michu y los Ortega Mohedano está en todos los medios del país. Tras su muerte, su hermana Tamara decidió contar sus vivencias con parte del clan y, sobre todo, con Gloria Camila, de la que dijo que no era una buena tía para Rocío.

Gloria Camila Ortega visita a su sobrina Rocío en Arcos de la Frontera. (FOTO: GTRES)

Aunque en un primer momento Gloria Camila optó por no contestar ya que consideraba que no era un momento fácil para ella ya que a la muerte familiar se sumaba el dolor de su hermano José Fernando, finalmente ha lanzado una advertencia a Tamara debido a su paso por los platós de Telecinco. «Esto son las faltas de respeto que he dicho. Está bien que todo el mundo tiene derecho de venir y hablar. Dicho esto, lo siento. No voy a entrar en nada más. Yo sé mi relación con esa personita y no debería exponerla tanto. No voy a contestarle, sé mi verdad, sé cómo soy y no tengo que demostrarle nada a nadie. Dicho esto, voy a emprender acciones legales contra Tamara. Me voy a mantener en mi sitio como colaboradora pero nada más».

Gloria Camila Ortega visita a su sobrina Rocío en Arcos de la Frontera. (FOTO: GTRES)

En su última aparición en TardeAR -donde es colaboradora-, la hija de Rocío Jurado y Ortega confirmó que tomaría acciones legales. Además, aclaró que su hermano, ex cuñado de Tamara, era consciente de ello: «Yo a quien le he pedido permiso es a su padre que es mi hermano, ya que es su hija. Con las personas que iba a estar y con la abuela. La niña tiene un padre y es a quien le tengo que pedir la autorización».