El testimonio clave que protege a Gloria Camila y desata la guerra con Tamara tras la muerte de Michu

La muerte de Michu ha sacudido profundamente a toda la familia, marcando un antes y un después en sus vidas. Sin embargo, lejos de unirlos en el dolor, esta pérdida ha desatado una fuerte disputa entre quienes deberían estar más unidos que nunca para apoyar a la pequeña Rocío, hija de Michu y José Fernando. Las tías de Rocío, en lugar de mostrar una imagen de unión y solidaridad, se han visto envueltas en un conflicto público que ha sacado a la luz heridas abiertas y diferencias aparentemente irreconciliables. Lo que en un principio debía ser un momento para compartir el duelo y apoyarse mutuamente, se ha transformado en una batalla de versiones enfrentadas, donde la principal preocupación es, sin duda, el bienestar de la niña y la gestión de su futuro.

Tamara, hermana de Michu, ha sido la primera en romper el silencio y mostrar abiertamente su frustración. En diversas declaraciones públicas, ha criticado duramente a Gloria Camila, tía paterna de Rocío, acusándola de no estar lo suficientemente involucrada en la vida de su sobrina. Según Tamara, Gloria Camila mantiene una distancia preocupante, no tiene un contacto cercano ni constante con la niña y desconoce aspectos básicos de su día a día, como el colegio al que asiste o sus necesidades emocionales. Estas acusaciones han contribuido a un ambiente de tensión dentro de la familia, alimentando la polémica en un momento en que el foco debería estar en el apoyo y la empatía. La situación se ha vuelto especialmente delicada, porque además de la tristeza por la pérdida, el enfrentamiento añade un peso emocional que afecta a todos, en particular a Rocío.

Gloria Camila, José Fernando y Rocío Flores en el funeral de Michu. (Foto: Gtres)

Frente a estas críticas, Gloria Camila ha salido a defenderse con contundencia. En sus intervenciones públicas, ha asegurado que siempre ha estado pendiente de Rocío, que mantiene un vínculo estrecho y diario con ella y que ha demostrado su cariño a través de múltiples gestos y detalles. Además, Gloria Camila niega rotundamente haberse desentendido o ausentado en los momentos clave, como el funeral de Michu, y ha aclarado que fue Tamara quien decidió marcharse antes de lo previsto, no al revés. Esta discrepancia entre ambas ha complicado aún más la convivencia familiar y ha generado confusión e incertidumbre sobre cuál es la verdad detrás de estas versiones opuestas. «Si realmente hubiera habido algún problema, se me hubiera comunicado directamente. No entiendo por qué se ha decidido hacer todo esto público», ha señalado Gloria Camila, expresando su malestar ante la exposición mediática de un asunto tan íntimo.

En medio de este clima de enfrentamiento, ha surgido una voz que busca aportar claridad y calma. Se trata de la mejor amiga de Michu, una persona muy cercana que ha querido frenar las especulaciones y arrojar luz sobre la realidad. Esta amiga ha revelado que Michu confiaba plenamente en que su hija estuviera bajo el cuidado de la familia paterna, especialmente teniendo en cuenta que José Fernando atraviesa un momento complicado, ya que actualmente se encuentra ingresado en un centro especializado y no está en condiciones de asumir la tutela de Rocío. Según esta fuente, la prioridad de Michu siempre fue proteger a su hija y garantizar que creciera en un entorno seguro, estable y lleno de cariño.

Gloria Camila en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Este testimonio añade una perspectiva diferente y muy importante al debate, señalando que, a pesar de las dificultades, la distancia y las circunstancias adversas, la familia paterna ha estado vinculada y preocupada por Rocío. El deseo expresado por Michu fue siempre que la niña permaneciera bajo el cuidado de Gloria Camila y Ortega Cano, quienes, según esta versión, están en una mejor posición para asumir esa responsabilidad y proporcionar la estabilidad que Rocío necesita. Por ello, el bienestar de la menor debería ser el eje central que guíe las decisiones y acciones de todos los implicados, dejando de lado los reproches y las tensiones.