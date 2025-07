Tamara, la hermana de Michu, comienza la guerra contra los Ortega Cano: sus dardos en directo

Michu, ex pareja de José Fernando (hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano), ha fallecido a los 33 años en su domicilio. A la espera de conocer los resultados de la autopsia, su madre, Inmaculada, ha revelado delante de los medios que sufrió varios infartos a raíz de la enfermedad congénita de corazón que sufría de nacimiento y que, finalmente, ha terminado con su vida. Han pasado cinco días desde que trascendió esta triste pérdida y, después de que sus seres queridos se hayan reunido para dar el último adiós a sus restos mortales, su hermana, Tamara, ha intervenido en directo en el programa de las tardes de Telecinco para contar cómo ha visto a los Ortega Cano, familia política de la recién fallecida, en estos difíciles momentos.

«Las cosas con los Ortega están regular. Yo estoy un poco disgustada. Se han ido y lo suyo es que estuvieran más tiempo, sobre todo por la niña. Veo la cosa muy distante. […] En el tanatorio hemos estado cada uno por su lado. El día anterior sí estuvimos juntos, pero ya después, muy distante. No ha habido ningún acercamiento», decía, dejando entrever que la relación entre ambos clanes no era la más idílica.

Y es que cabe recordar que, desde que se conoció el fallecimiento de la gaditana, la cuestión más repetida tiene que ver con el futuro legal de Rocío, la hija que Michu tenía con José Fernando. Al mismo tiempo que Inmaculada, la abuela materna de la pequeña, ha señalado que será ella quien se encargue de la menor porque «era el roce más cercano», el periodista Kike Calleja desveló que Michu había dejado por escrito que si en algún momento le pasaba algo, quería que la niña se quedara con Ortega Cano. Por ahora, el diestro se ha limitado a confirmar que es una cuestión que «hay que gestionarla de la mejor manera posible», pero teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Tamara, ¿se convertirá este duro varapalo en una nueva guerra familiar?

La inesperada muerte de Michu

Después de hablar de los Ortega Cano, Tamara también ha compartido con la audiencia de TardeAR cómo se siente ella misma tras perder a su hermana pequeña. «Estas primeras horas están siendo duras. Cada vez la echo más de menos. […] Es muy difícil. Necesito distraerme, tranquilizarme, irme donde pueda relajarme. Es muy difícil», expresaba. «Mi madre está muy mal. […] Están sus hermanas con ella. De buenas a primeras, pues claro, se viene abajo», añadía.

Michu en el bautizo de su hija en común con José Fernando. (Foto: Gtres)

Por otro lado, también ha contado que estuvo presente en el momento de la muerte de Michu y que fue una escena muy complicada de asimilar. «Nos han dicho que se quedó inconsciente y que la intentaron reanimar. Fueron tres infartos. Todo sucedió sobre las 11. Tenía un marcapasos y hace un mes nos dijo que no funcionaba. A mí me avisó la camarera que vive debajo de la casa de mi hermana, que es una amiga de mi infancia. Fui corriendo y la vi allí tirada en el suelo mientras la estaban reanimando. Me quedé en shock por completo», recordaba.