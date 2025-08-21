Llegan los jueves de novedades en Zara y estas son las 10 cosas que ya tengo en mi cesta

Aunque con el verano y las vacaciones todavía a cuestas, el otoño llegará y tenemos ganas de renovar nuestro armario. Como sabes, los jueves de novedades en Zara traen siempre aquello que vas a necesitar en breve, en este caso, para la nueva temporada. Resaltamos 10 cosas que tengo ya en la cesta. ¿Cuáles son?

Por suerte Zara trae novedades de entretiempo: vestidos con manga larga, monos, chaquetas, blusas, son básicos para el día a día, también para fiesta y aquellas chaquetas como cazadoras y tipo gabardina que eleva tu look cuando viene otra estación. Puedes lucir perfectamente estas prendas que además combinan con todo lo que ya tienes en tu armario. ¿Necesitas unas bailarinas, botas, sandalias para todo el año? pantalones anchos, cómodos y hasta estilosos con el finde mostrar un look siempre más elegante. Elige entre estas nuevas prendas y no tardes, que siempre vuelan.

Las prendas de los jueves de novedades de Zara

TRENCH CRUZADO WATER REPELLENT WINDPROOF

Trench de cuello solapa y manga larga. Detalle de acabados con trabillas. Bolsillos delanteros de vivo. Cierre frontal cruzado con botones y cinturón del mismo tejido. Su precio es 49,95 euros en varias tallas.

PANTALON BOMBACHO LINO

En color berenjena, es ideal para ir a la oficina. Pantalón confeccionado en 100% lino. Tiro alto con cintura elástica ajustable con cordones. Bolsillos delanteros. Pierna abullonada y bajo ajustable con cordones. Lo tienes por 35,95 euros.

CAMISA LAZOS

Camisa de cuello solapa con escote pico y manga larga. Tapetas delanteras. Cintura ajustable con cordón. Bajo con aberturas laterales. Cierre frontal con lazos. Es una prenda versátil para llevar con faldas y pantalones.

CHAQUETA TRENCH CORTA

Chaqueta trench corta de cuello subido. Manga larga con trabillas en hombros y mangas. Detalle de solapas en pecho y bolsillos con solapa en delantero. Cinturón lazada en mismo tejido. Forro interior. Cierre frontal con botones ocultos por solapa.

CHAQUETA DENIM TRF

Chaqueta de cuello subido y manga larga con hombro caído. Bolsillos laterales. Bajo con elástico. Cierre frontal con cremallera y botones ocultos por solapa. La tienes por solo 39,95 euros en variedad de tallas.

BOTÍN SERRAJE EFECTO DESGASTADO

Zapato tipo botín en serraje. Efecto desgastado. Detalle de pespunte en el cuerpo. Suela dentada. Caña media. Calce fácil mediante pull on. Acabado en punta redonda. Altura de la suela: 5 cm.

JERSEY BÁSICO PUNTO LISO

Jersey de cuello redondo y manga larga acabada con botones. Composición: 83% viscosa, 15% poliamida y 2% elastano.

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

PANTALÓN JACQUARD ESTAMPADO ANIMAL ZW COLLECTION

Pantalón de tiro medio y cintura con trabillas. Bolsillos laterales ocultos en costura. Tejido en jacquard con estampado animal. Cierre frontal con cremallera, botón y ganchos metálicos. Composición exterior: 100% poliéster

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

BOMBER FLUIDA ZW COLLECTION

Bomber fluida confeccionada en hilatura de lyocell. Cuello alto ajustable con cordones a contraste. Manga larga acabada en puño elástico. Bajo abullonado con pliegues ajustable con cordones. Cierre frontal con cremallera. Su precio es de 79,95 euros en variedad de tallas.

VESTIDO MIDI ESTAMPADO ASIMÉTRICO

Vestido de escote fluido y mangas asimétricas. Detalle de pliegues y frunces laterales. Forro interior corto. Bajo con abertura lateral. Cierre lateral con cremallera oculta en costura. El precio de este precio es de 39,95 euros en tallas variadas. No tardes en adquirir el vestido porque aunque sea novedad de hoy, es posible que no tarde mucho en estar en la web.

Zara tiene todavía algunas prendas en rebajas que puedes aprovechar. Y todo apunta a las novedades de este jueves que no te puedes perder, puesto que hay mucha ropa que tienes para estrenar. La colección de vestidos y monos es una de las más destacadas, los tienes largos de manga corta y también de manga larga para la nueva temporada.

Mientras que las cazadoras vaqueras, de cuero y hasta las gabardinas en variedad de estilos son aquellas prendas que definen mejor la temporada otoñal que viene.