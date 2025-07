Entierro de Michu: escenas de dolor y el clan Ortega unido en bloque

El clan Ortega Cano recibió el pasado lunes, 7 de julio, un duro varapalo. Michu, ex pareja de José Fernando y madre de su única hija, fue hallada muerta en su domicilio, a los 33 años, por causas que aún no han trascendido. Varios medios han apuntado que padecía una enfermedad congénita de corazón desde su nacimiento y que es muy probable que su fallecimiento haya sido fruto de un infarto. No obstante, por ahora, la familia se encuentra esperando los resultados de la autopsia.

El pasado miércoles, 9 de julio, los restos mortales de la mencionada fueron trasladados hasta el tanatorio de Arcos de la Frontera, en Cádiz, donde sus familiares y amigos más cercanos velaron su cuerpo durante horas. Este 10 de julio, han vuelto a reunirse para asistir a su funeral y dar el último adiós a Michu. En las imágenes trascendidas del momento, destacan sin duda escenas de dolor entre los asistentes, donde una vez más, la familia Ortega Cano se ha mostrado muy unida ante el difícil momento que están viviendo.

Gloria Camila, José Fernando y Rocío Flores en el entierro de Michu. (Foto: Gtres)

José Fernando, Gloria Camila y Rocío Flores han sido de los primeros en llegar. Lo han hecho acompañados por amigos cuya identidad no es conocida y Álvaro García, actual pareja de la hija del diestro. Juntos, con rostro serio y paso firme, han entrado en el tanatorio de la localidad gaditana para despedirse para siempre de la fallecida.

Más tarde, José Ortega Cano ha llegado cabizbajo y acompañado por su cuñado, Aniceto, quien ha estado a su lado desde que salió a la luz esta triste noticia. Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez, su marido, también han querido estar presentes en esta difícil despedida. Por ahora, ninguno de los mencionados ha querido prestar declaración a la prensa que se encontraba en las inmediaciones del enclave mencionado. Aunque cabe destacar que nada más publicarse la triste noticia, el torero rompió su silencio muy apenado con lo ocurrido. La verdad que ha sido una pena, porque era una chica muy joven y bueno… La vida […] José Fernando y Gloria Camila están muy afectados», expresó.

Gloria Mohedano y José Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Fue Tamara, la hermana de Michu, quien desveló al programa TardeAR que la familia de la gaditana quería despedirla en la más estricta intimidad en una misa funeral, así como también señaló que había sido ella la que había decidido que sus restos se enterraran para así poder acudir, siempre que quisiera, a hablar con ella. Unas duras palabras que han dejado completamente consternada a la crónica social de nuestro país.