La relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez está contra las cuerdas. Este miércoles 20 de agosto, TardeAR ha llevado al plató unas pruebas que no dejan lugar a dudas del idilio que mantuvieron la ex concursante de Supervivientes o Gran Hermano y Juan Faro. El culturista, que en un primer momento prefirió no atender a los medios tras el escándalo y la supuesta infidelidad de la pamplonesa a su novio, finalmente ha «confirmado» sin confirmar su historia con la influencer.

Cuando esta noticia salió a la luz, no existían pruebas más allá de sus interacciones en redes sociales, hasta ahora. Luis Pliego ha dado algunos detalles de los encuentros de la creadora de contenidos y el deportista en la casa de este. Además, para dar una mayor credibilidad a su noticia, ha aportado materiales gráficos que Marta López ha podido corroborar.

Nuevos datos de sus encuentros

Juan Faro y Sofía Suescun. (FOTO: TELECINCO)

El director de Lecturas desveló que los encuentros entre Sofía y Juan tenían lugar cuando Kiko Jiménez -pareja de la hija de Maite Galdeano-, acudía como colaborador a Fiesta -el programa vespertino de los fin de semanas de Telecinco-. Mientras que el gaditano acudía su puesto de trabajo como tertuliano, Suescun y Faro, según ha contado Pliego, dejaban el televisor encendido para asegurarse que Jiménez se encontraba aún en las instalaciones de la cadena de Fuencarral.

Aunque esas pruebas gráficas no se han publicado -aunque sí se han ofrecido todos los detalles-, Marta López sí que ha podido verlas en directo y ha reaccionado a las mismas. «Evidentemente confirma todo lo que ha dicho Luis. Es más, creo que ha sido muy buena persona y muy generoso con Kiko y Sofía. Vengo descompuesta. Se podría hacer mucho más daño», ha dicho la tertuliana televisiva.

Juan Faro hablando para ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Por su parte, la colaboradora televisiva ha apuntado que ella también tenía información al respecto por otra fuente y que lo que le había llegado es que Sofía «estuvo enganchada» de Juan, quien terminó la relación. «Si Juan hubiese querido, es muy probable que ahora Sofía fuese la novia de Juan Faro. Él se quedó muy sorprendido de que yo supiera que él fue quien la bloqueó. Juan Faro no es la fuente, él no me ha contado nada», ha añadido Pliego para zanjar que el culturista, en ningún momento, se ha llevado un rédito económico por su relación con Suescun.

Otro de los datos que ha aportado el director de la revista es que no solo Sofía siguió a Juan en redes. Kiko también lo hizo, aunque a diferencia de su novia -que le escribió «insistentemente», se limitó a ver sus publicaciones: «Empieza ella. Ella es la que tira el primer anzuelo». Además, ha desvelado que la ex concursante de realities tuvo dudas de «dejar a Kiko» tras sus encuentros con Faro del que, según cuentan, quedó prendada.