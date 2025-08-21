El hilo conductor de los vaivenes de Bertín y Gabriela tiene nombre propio: así es Rafa Dona Vega

Bertín Osborne y Gabriela Guillén han hecho lo que hasta ahora parecía impensable: presentar públicamente a su hijo en la portada de la revista ¡Hola! La ex pareja ha posado de manera individual junto al pequeño, dos años después de su nacimiento, y han señalado en todo momento que han decidido dar este paso con el objetivo de «normalizar la situación» y no convertir a David, el menor que tienen en común, en un «niño escondido». Unas declaraciones que dejan entrever que, a día de hoy, ambos priorizan el bienestar de su hijo ante cualquier cosa.

Como no podía ser de otra manera, la portada no ha tardado en dar la vuelta a la red. Las declaraciones de Bertín Osborne y Gabriela Guillén se han convertido en el tema central de numerosas mesas de debate de la crónica social de nuestro país, aunque, más allá de las palabras, lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas. Analizándolas en detalle, LOOK ha querido destacar un aspecto que podría considerarse el auténtico hilo conductor de la historia de idas y venidas entre la ex pareja. Y es que tanto el presentador gaditano como su hijo aparecen vestidos con prendas de El Capote, la firma de moda española con la que Osborne ha colaborado en varias ocasiones, ya sea como embajador o incluso diseñando una colección masculina especial. Un guiño nada casual si tenemos en cuenta que fue precisamente en una sesión fotográfica para esta marca donde Bertín y Gabriela coincidieron por primera vez delante de las cámaras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

Esta información pone de manifiesto que, más allá de una relación marcada por los vaivenes, existe también un claro componente comercial de la mano de El Capote. No se trata de algo buscado expresamente por los protagonistas, pero sí de un factor que, de alguna manera, ha estado presente en los momentos clave de su historia. Pero, ¿quién está detrás de esta conocida firma que rinde homenaje a la cultura española a través de la moda?

¿Quién es el dueño de la firma El Capote?

Rafa Dona Vega nació en Madrid en 1969. Es el fundador de la firma de ropa El Capote, un negocio con el que, desde el principio, quiso homenajear a su familia. En más de una entrevista, Rafa siempre ha destacado que se siente muy orgulloso del árbol genealógico al que pertenece. De hecho, lo define como «especial» porque considera que está creado desde el amor hacia España y sus costumbres. Su padre era el torero venezolano Héctor Álvarez, así como su abuelo era Rafael Vega de los Reyes, más conocido como el Gitanillo de Triana. Sin embargo, no pudo conocer a ninguno porque ambos murieron en un fatídico accidente de tráfico antes de que él naciera. Su madre era Pastora Vega y su bisabuela Pastora Imperio, una conocida bailaora española.

Su mujer, Carolina López, es su socia en El Capote y desde su página web, sostiene que es un «placer y un honor» compartir esta aventura empresarial con ella desde el principio. Y es que Dona siempre ha estado muy unido a su familia. De hecho, en una entrevista concedida para el portal Expansión, comentó que es lo más importante que tiene en su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Capote (@elcapote)

Sobre su trayectoria profesional, su primer trabajo fue en 1986, cuando Pedro Trapote le propuso abrir la discoteca madrileña Joy Eslava en sesión light, es decir, por la tarde y para menores de 18 años. Más tarde, tras cumplir con el servicio militar obligatorio comenzó su andadura en la multinacional de fotocopiadoras Xerox.

Aunque son pocos los datos que se conocen sobre su vida personal, en el medio citado también desveló alguna que otra curiosidad sobre sus gustos. Señaló que su ciudad preferida es Madrid porque, después de viajar por medio mundo, piensa que «es la más divertida, completa y cosmopolita que existe». Conducir con buena música es una fuente de inspiración para él y las ideas que tiene siempre las comparte con su esposa. Además, también desvela que es «un maniático con dar las gracias y tener detalles».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Capote (@elcapote)

Cuando salieron a la luz las fotografías de Gabriela y Bertín en el catálogo de El Capote, Rafa no tuvo ningún inconveniente en responder amablemente las preguntas que le realizaban sobre la ya ex pareja, con quien mantiene una relación muy cercana. «Salieron unas imágenes buenísimas, que están todas en la web. Los dos son dos profesionales y Bertín es un fenómeno […] Son muy buena gente los dos», manifestó por aquel entonces.