Rafa Dona Vega, íntimo amigo de Bertín Osborne -al que considera como «un hermano» y fundador de ‘El Capote’ -una de las marcas favoritas y más conocidas entre el público masculino-, ha concedido unas reveladoras declaraciones a LOOK tras el posado del artista con su hijo en común con Gabriela Guillén.

El CEO de la marca mencionada, que fue testigo de los primeros encuentros profesionales entre el cantante y la fisioterapeuta, ha contado a este medio los entresijos detrás de las sorprendentes imágenes familiares, conocidas por sus respectivos entornos antes de que vieran la luz. «Nos ha sorprendido a todos, aunque yo ya conocía que se iba a hacer este reportaje porque soy como su hermano -refiriéndose a Bertín Osborne-«, nos cuenta Rafa, que está muy orgulloso de la actitud de su gran amigo y del rumbo que ha decidido tomar con respecto a su última paternidad.

Aunque lo cierto es que el foco y las miradas están puestas en la estampa padre e hijo -que en esta ocasión ha sido publicada por una revista ya que en otras ocasiones Osborne se ha interesado en visitar y pasar tiempo en privado con el menor-, la cuarta gran protagonista de la portada ha sido la firma que fundó Rafa en el 2011. Precisamente, el empresario nos cuenta que el propio Bertín fue el que decidió vestirse de El Capote para posar con su hijo pequeño que, según su amigo, «es idéntico a Gabriela».

Rafa y El Capote, los hilos conductores de la historia entre Bertín y Gabriela

Para Rafa, que El Capote forme parte de esta sorprendente entrevista de Osborne, es todo un orgullo. Sobre todo, el empresario también insiste en que su amigo es todo «un señor» y que era el momento de que se conociera la realidad de la relación del artista con el pequeño David. «Qué bonitas las fotos con su hijo y qué bien ha hecho. La verdad que me parece genial. Bertín se lo merecía después de cómo se ha portado de mal la gente con él sin saber nada ni conocerle. Creo que ha hecho muy bien. Ha sido increíble lo que ha hecho incluso con la exclusiva», nos dice.

En la conversación, Dona ha explicado a este medio que la razón por la que el menor no ha lucido prendas de su firma -a diferencia de Bertín- es porque aún no tiene ropa para bebés, -ya que tienen tallas a partir de 10-12 años-. Sin embargo, sí que confeccionan prendas para mujer. De hecho, los comienzos de Bertín y Gabriela surgieron a partir de una sesión de fotos de El Capote, tal y como nos ha contado en exclusiva Rafa: «Nos llevamos a Gabriela a la finca para hacerles fotos con El Capote y ahí se conocieron. Ella no puede ser más simpática y alegre. Ahí empezó todo por nuestra culpa, entre comillas. Todo empezó con la marca y, en el buen sentido, ha terminado de la misma manera».

Recogiendo la participación de su firma en el reportaje, Rafa ha querido agradecer el gesto del artista con su empresa textil, de la que es imagen -por contrato y por su amistad incondicional-: «Todo esto es idea de Bertín, siempre es fiel a nosotros, a nuestra amistad, más allá de un contrato o lo que él supone como imagen de marca. Pero por encima de todo está nuestra amistad, nuestro cariño».