El motivo por el que el príncipe Guillermo no ha leído el libro de su hermano

La publicación del libro de memorias del príncipe Harry hace ya tres años supuso hizo temblar los cimientos de una de las monarquías más importantes del mundo. Hoy, varios años después, las aguas siguen revueltas entre los Sussex y los Windsor, pero en los últimos meses ha habido un acercamiento entre el príncipe Harry y su padre. Un primer paso hacia la reconciliación que no se ha hecho extensivo a Meghan Markle ni tampoco al resto de la familia real, entre ellos, al príncipe Guillermo.

El príncipe de Gales sigue muy molesto con su hermano menor y algunas fuentes aseguran que no está dispuesto a perdonarle todo lo que ha hecho desde que decidió abandonar la familia real. Sin embargo, a pesar de que es consciente de algunas de las revelaciones de Harry en su autobiografía, el heredero al trono no ha llegado a leer el libro.

El príncipe Harry en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Guillermo da la espalda a Harry

Así lo ha confirmado Robert Hardman en unas declaraciones al tabloide Daily Mail. El escritor, autor de una biografía sobre el rey Carlos III, ha revelado que tanto él como Kate Middleton se han negado a leer el libro porque sus páginas han causado mucho dolor en su familia. Fuentes cercanas a la pareja han confesado al autor que el príncipe de Gales fue informado puntualmente de los puntos clave del libro, pero no quiso leerlo por todas las informaciones que contenía, incluidas las graves acusaciones hacia la reina Camila o los comentarios sobre Kate Middleton y las peleas entre hermanos. Según Harry, Guillermo definió a Meghan Markle como una persona grosera y difícil y ambos incluso llegaron a las manos.

Imagen de libro Spare del príncipe Harry. (Foto: Gtres)

A pesar de que el duque de Sussex se ha pronunciado en varias ocasiones sobre estas cuestiones, el heredero al trono nunca ha hablado en público del tema. Guillermo tiene muy interiorizada la idea de que la familia real no debe airear sus problemas, sino resolver cualquier cuestión personal de manera privada. Algo que, por cierto, aprendió de su abuela, la Reina Isabel II.

Tampoco el rey Carlos III se ha pronunciado al respecto, aunque algunas fuentes han confirmado que el monarca está mucho más cerca de una reconciliación que su hijo mayor. De alguna manera, el rey se siente en parte responsable de la actitud de Harry y del camino que ha tomado. En el caso de Guillermo, el príncipe de Gales es mucho más tajante y la reconciliación se antoja muy complicada. Es más, algunos medios han asegurado que el heredero está pensando en tomar acciones más drásticas con respecto a su hermano y a su cuñada de cara al futuro, en el momento en el que sea él la cabeza visible de la monarquía.

El rey Carlos III en Sandringham. (Foto: Gtres)

Sin duda, unas tensiones entre hermanos que disgustarían mucho a la princesa Diana, que siempre se esforzó por mantener a sus dos hijos lo más unidos posible, para que fueran el uno un apoyo constante para el otro. Una unión que se mantuvo durante un tiempo, hasta la llegada de Meghan Markle a la vida de Harry.