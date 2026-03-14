Raquel Mosquera, tras visitar a su marido en la cárcel: "Me gustaría traerlo a España"

Raquel Mosquera ha acudido a ¡De Viernes! después de visitar a su marido Isi en la cárcel. Este último se encuentra cumpliendo condena en un centro penitenciario de Francia y la peluquera ha dado explicaciones al respecto. «Se le acusó por llevar en su estómago una cantidad de droga», ha comentado. En su momento afirmó que tenía que mantener una conversación con él. Ya ha llegado ese momento y ahora quiere que todo el mundo sepa la verdad.

Cuando salió a la luz que Isi estaba preso en Francia, Raquel Mosquera evitó a los medios e intentó no pronunciarse, pero tenía una justificación. No quería proporcionar una información incompleta y, según dijo, ha tardado un tiempo en reunir todos los datos. Es más, ha estado semanas sin visitar a su marido y se ha atrevido a dar el paso gracias a la propuesta que le han hecho en ¡De Viernes!.

Raquel Mosquera en su entrevista. (Foto: Telecinco)

Raquel ha recalcado que la gran preocupación de Isi es la familia que ha dejado atrás. Afirma que, a pesar de lo que ha sucedido, continúan en contacto porque entre ellos no hay ningún problema, al contrario. «Su preocupación es cómo estoy yo. En una situación como esta, él sabe que la familia se desestabiliza», ha declarado con total naturalidad.

La viuda de Pedro Carrasco ha atravesado etapas complicadas y siempre ha contado con el apoyo de su marido, así que siente que ahora no le puede dar la espalda. De esta forma, permanecerá a su lado hasta que se aclare el proceso legal que está viviendo. «Me gustaría traerlo a España y reducir la pena», declara cuando le preguntan por sus próximos planes.

Las explicaciones de Raquel Mosquera

Raquel Mosquera ha dado la cara por Isi. Según su punto de vista, su marido ha sido víctima de una trampa. «Lo tengo clarísimo, como marido, es que no he tenido un ápice de desconfianza. Pongo la mano en el fuego de que confió en él como mujer. En esto me ha mentido y no he hablado con él sobre el porqué», comentó antes de visitarle en el centro penitenciario. Ahora ha tenido oportunidad de hablar detenidamente y por fin ha resuelto las dudas que tenía.

Raquel Mosquera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Hasta la fecha, Mosquera no piensa huir y cree que con esfuerzo y coraje podrá superar la etapa que está viviendo Isi. «Es mi marido, estoy enamorada de él, conmigo y sus hijos es bueno. Todo el mundo tiene derecho a un perdón, a una reinserción», declara al respecto.

Lo cierto es que Raquel ha sido clara y ha detallado el problema sin importarle el qué dirán. «La cruda realidad es por temas de drogas. Lo llevaba en el estómago, como se dice, como mula. En esos momentos me preocupé mucho. Me dolió mucho que se pudiera abrir», respondió cuando le preguntaron por qué habían detenido a Isi.