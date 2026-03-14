Vicky Martín Berrocal se trae Nueva York a Madrid y celebra su cumpleaños rodeada de famosos

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana gracias a la fiesta de cumpleaños que ha organizado en la capital. «¿Qué no puedo ir a Nueva York? ¡Pues me traigo Nueva York a Madrid!», ha exclamado la diseñadora. De esta forma, ha reunido a sus familiares y amigos cercanos para celebrar su aniversario por todo lo alto. El espectáculo estaba ambientado en el estilo neoyorquino, de ahí que el código de vestimenta informase que había que ir en tonos dorados o plateados.

La cumpleañera ha sorprendido a todos con un espectacular vestido dorado de manga larga y corte midi. Ha posado muy orgullosa junto a su hija Alba, quien se ha decantado por un traje negro con reflejos plateados. Ambas están unidas y mantienen una bonita relación. «Yo sí que te amo», le ha dicho al joven a su madre antes de entrar a la fiesta.

Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal. (Foto: Gtres)

Vicky considera que está en un buen momento y así se lo ha hecho saber a un equipo de la agencia Gtres que estaba cubriendo la noticia. Es consciente de que el mundo atraviesa una etapa compleja, pero ella ha conseguido encontrar un equilibrio perfecto y quiere compartir su felicidad con su entorno más cercano.

«53 años y sintiéndome mejor que nunca. Soy feliz de poder decir que sigo atravesando los mejores años de mi vida. Gracias a todos los que me acompañáis cada día y por todo el cariño que me dais. Gracias de corazón», ha escrito a través de sus redes.

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La diseñadora e influencer ha mostrado algunas imágenes del interior de su fiesta a través de Instagram, donde se ha detenido a explicar cuál era la temática del evento. «Y para que entendáis a lo que me refería cuando decía que quería celebrar mi cumpleaños en Nueva York… era esto. Nueva York no importaba. Lo que sí importaba era sentir la energía de los míos. Sentirme en casa. Mirar y reconocer. Recibir abrazos sinceros… empaparme de la energía de los que forman parte de mi vida. Sentir esa verdad… Sentirme protegida y querida», ha escrito.

Madrid se llena de estrellas

Como no podía ser de otra forma, tres de las invitadas principales fueron: Alba Díaz, Rocío Martín Berrocal y Victoria Martín. Vicky está muy unida a su hija, a su hermana y a su madre, así que no es de extrañar que todas hayan tenido su cuota de protagonismo. Forman una familia muy atractiva para la crónica social, de hecho, tienen su propio reality y cada vez son más los que están interesados en el estilo de vida que proyectan.

Narcís Rebollo con Eugenia Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Eugenia Martínez de Irujo también se encontraba dentro de la lista de invitados. La aristócrata acudió a la fiesta acompañada de su marido, quien coincidió con otros rostros emblemáticos de la crónica rosa, como por ejemplo Lara Álvarez, Rossy de Palma, Fonsi Nieto y Sandra García-Sanjuán. Algunos se animaron a hablar con la prensa antes de entrar al salón, como por ejemplo Lara Álvarez.

La ex presentadora de Supervivientes se detuvo a hablar con los micrófonos de la agencia Gtres y explicó cómo está llevando su etapa de concursante en El Desafío. Siempre ha estado al otro lado, llevando el timón del programa, y ahora debe acostumbrarse a otro tipo de papel, pero está encantada con el reto.