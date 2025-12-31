Defensa, nutrición y conducción evasiva: la exigente formación de la niñera española de los Gales

María Teresa Turrión Borrallo se ha convertido en una figura fundamental en la vida de los príncipes de Gales. La niñera de los príncipes Jorge, Carlota y Luis, lleva al lado de Kate Middleton y del príncipe Guillermo desde 2014. La española se incorporó al equipo de los entonces duques de Cambridge poco después del nacimiento de su primer hijo y ha estado a su lado desde entonces. No solamente se ha ocupado del cuidado de los pequeños, a quienes se dice que enseña a hablar español, sino que ha sido un apoyo constante para la pareja durante la enfermedad de la princesa.

Ahora el rey Carlos III ha querido reconocer tantos años de servicio y compromiso con la familia real y le ha otorgado una importante condecoración. Se trata de la Medalla Real Victoriana (Royal Victorian Medal) de plata. Esta medalla es un honor personal que otorga directamente el monarca a personas han prestado un servicio destacado a la familia real. Su origen se remonta a la época de la reina Victoria, a finales del siglo XIX y tiene varios niveles.

María Teresa Turrión en un viaje oficial. (Foto: Gtres)

Además, hace pocas semanas, María Teresa Turrión Borrallo fue una de las asistentes al tradicional almuerzo prenavideño que el monarca ofreció en el Palacio de Buckingham, lo que se interpretó como una muestra de afecto y confianza hacia la española.

La exigente formación de Teresa Turrión

Siempre discreta e intentando pasar desapercibida, la vida familiar de los príncipes de Gales no se puede comprender sin la presencia de María Teresa Turrión Borrallo. La niñera española de los príncipes Jorge, Carlota y Luis es una figura esencial en el día a día de la familia y puede presumir de una formación exigente que le permite afrontar cualquier tipo de circunstancia, por compleja que pueda resultar.

Teresa estudió en uno de los centros más importantes del Reino Unido en lo que respecta a la formación de personal que se dedica al cuidado de niños. Se trata del Norland College de Bath, conocido por formar a las royal nannies.

Fundado en 1892 por Emily Ward -una pionera de la educación infantil-, el Norland College fue la primera institución educativa del mundo dedicada a formar profesionalmente a cuidadoras infantiles. Antes de su creación, los niños solían ser atendidos por personal sin formación específica. En la actualidad, el Norland College se ha convertido en una institución exclusiva, con un proceso de admisión muy competitivo y apenas 100 plazas al año.

Teresa Turrión con el príncipe Jorge en brazos. (Foto: Gtres)

El programa formativo

En la actualidad, Norland ofrece un grado universitario en Desarrollo y Aprendizaje Infantil y un diploma profesional propio, centrado en habilidades prácticas y seguridad. Las niñeras que pasan por sus aulas salen de allí con una formación muy completa en diferentes ámbitos. Las estudiantes siempre llevan el uniforme en tonos marrones que le hemos visto a María Teresa Turrión en varias ocasiones, incluso en las prácticas. Aprenden conducción evasiva, maniobras de escapa y defensa personal, pero también materias más tradicionales como costura y bordado, nutrición y cocina y también tiene materias específicas centradas en la expresión corporal y en el entretenimiento.