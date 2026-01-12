Más allá del fútbol: la vida familiar de Xabi Alonso tras su adiós al Real Madrid

Xabi Alonso se despide del Real Madrid tras solo 231 días en el banquillo, una etapa breve que termina de manera abrupta tras la derrota frente al Barça (3-2) en la final de la Supercopa de España. El club blanco ha confirmado a través de un comunicado oficial que, «de mutuo acuerdo», se pone fin a su etapa como entrenador del primer equipo: «Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa». Su salida marca el cierre de un capítulo intenso, en el que el vasco intentó trasladar al equipo la disciplina, la claridad y la visión que siempre lo caracterizaron.

La responsabilidad de sucederle recaerá en Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Madrid Castilla y veterano jugador del club. Alonso deja atrás no solo su breve etapa como técnico, sino también un legado imborrable como jugador, donde conquistó títulos y se ganó el respeto de la afición gracias a su liderazgo, precisión y elegancia sobre el césped. Como entrenador, buscó imprimir un estilo reconocible que equilibrara creatividad y disciplina táctica, dejando su sello en la plantilla y consolidándose, aunque de manera corta, como una figura respetada dentro de Chamartín. La llegada de Arbeloa abre ahora un nuevo capítulo en el banquillo, mientras el recuerdo de Alonso perdurará entre los aficionados y la historia del club.

Xabi Alonso en una rueda de prensa. (Foto: Gtres)

La vida de Xabi Alonso lejos del terreno de juego

Lo que define a Xabi Alonso va más allá de los trofeos. La discreción, la elegancia y la constancia son rasgos que lo acompañan desde su infancia en Tolosa y que consolidó durante su carrera en clubes como la Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich. Su vida personal refleja esa misma coherencia: está casado desde 2009 con Nagore Aranburu, con quien ha formado un núcleo familiar sólido junto a sus tres hijos, Jon, Ane y Emma. La familia ha sido un pilar fundamental, acompañándole a través de cada etapa, mudanzas y desafíos, desde España hasta Alemania, demostrando una unidad inquebrantable que, según Alonso, ha sido clave para su éxito.

Según el propio Alonso, el apoyo incondicional de sus padres, su esposa y sus hijos ha sido decisivo para mantener el foco, superar adversidades y alcanzar el éxito tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Xabi Alonso: su chalé, entre lujo y pleitos judiciales

La faceta personal de Xabi Alonso no ha estado exenta de desafíos fuera del fútbol. Tras resolver a su favor un largo enfrentamiento con Hacienda, el entrenador se ha visto envuelto en otra polémica: la construcción de su lujoso chalet en el monte Igeldo, en San Sebastián. La mansión, de más de 1.000 metros cuadrados con sótano y piscina, fue declarada «obra ilegal» por un juzgado donostiarra, y su situación sigue enredada en los tribunales. Dos colectivos ecologistas y la asociación de vecinos ganaron un pleito contra la obra, argumentando que la parcela carece de acceso propio y que el Ayuntamiento otorgó permisos y un camino municipal de manera irregular para permitir la construcción.

Xabi Alonso y Nagore Aranburu en Roma. (Foto: Gtres)

La denuncia ante la Fiscalía de Gipuzkoa apunta a posibles delitos de prevaricación y usurpación de bienes públicos, con la esposa de Alonso, Nagore Aranburu, administradora única de la sociedad Tavaro XXI, involucrada como responsable legal del proyecto. Pese a la complejidad de este proceso, que incluye recursos pendientes en el Tribunal Superior del País Vasco, Xabi Alonso ha mantenido un perfil discreto, centrado en su familia y en su vida personal, demostrando cómo incluso figuras acostumbradas a los focos pueden verse atrapadas en disputas legales que trascienden el ámbito deportivo.