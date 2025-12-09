Nagore Aranburu presume de su amor con Xabi Alonso en el peor momento del entrenador

La carrera de Xabi Alonso (44) como entrenador está pendiendo de un hilo. Tal y como han señalado varios medios deportivos, las últimas cinco jornadas de la Liga han sido devastadoras para el Real Madrid, y es por ello por lo que el despido del vasco está sobre la mesa. De hecho, el partido contra el Manchester City, que se disputará el próximo miércoles 10 de diciembre, será la última oportunidad para Alonso. Mientras tanto, su mujer, Nagore Aranburu, continúa consolidándose como todo un férreo apoyo para él. Tanto es así, que ha decidido presumir de su amor a través de las redes sociales en estos complicados momentos.

La actriz protagonista de Querer ha compartido con sus más de 200.000 seguidores una fotografía en la que aparece mirándose fijamente junto a su marido. Ambos posan con una notable sonrisa que, como no podía ser de otra manera, enseguida ha generado todo tipo de comentarios de cariño y apoyo para el entrenador del club blanco. «Mucha suerte, familia», «Apoyo totalmente para Xabi. Es excelente», «Xabi es un magnífico entrenador y una mejor persona. Seguro que los resultados acaban llegando», «Soy una bella pareja. Siempre transmiten mucho amor y paz», «Ánimo a los dos en estos momentos tan complicados», «Desafortunado en el juego y afortunado en amores», «Tu marido es un tío genial. No se merece lo que le están haciendo», escribían algunos de los internautas.

Nagore Aranburu y Xabi Alonso. (Foto: Instagram)

Este emotivo gesto ha llegado tan solo unas semanas después de que Nagore le dedicara una dedicatoria a Xabi por su cumpleaños que, como no podía ser de otra manera, tampoco pasó desapercibida. «He tenido que tirar de archivo, porque a la hora en que te hemos cantado y has soplado las velas no hay filtro que valga. Felicidades al hombre más guapo, bueno e íntegro del mundo. Te admiro infinito por todo lo que has conseguido en estos 44 años, pero sobre todo por cómo eres. Te queremos infinito», escribía.

La historia de amor de Xabi Alonso y Nagore Aranburu

Xabi Alonso y Nagore Aranburu conforman una de las parejas más consolidadas de nuestro país. Se conocieron hace más de dos décadas, cuando él acababa de empezar su carrera como futbolista, y aunque al principio no eran más que amigos, lo cierto es que al poco tiempo se dieron cuenta de que entre ellos existía algo especial. «Éramos de la misma pandilla y, una noche, me pidió mi móvil. Yo creí que había olvidado el suyo, pero lo quería para otra cosa: se hizo una llamada a su número para registrar el mío. Así yo también lo tendría. Al día siguiente me llamó, fuimos a cenar a un restaurante precioso en San Sebastián y después a un club de jazz donde nos encontramos con Mikel Arteta (gran amigo de Alonso) y su novia», contaba Aranburu.

Nagore Aranburu y Xabi Alonso.. (Foto: Gtres)

Desde esta primera cita no se volvieron a separar. En 2008 dieron la bienvenida a Jon, su primer hijo en común, y meses más tarde, concretamente el 11 de julio de 2009, se dieron el «sí, quiero» en una íntima ceremonia celebrada en San Sebastián. En 2010 llegó Ane y en 2013 Emma, convirtiéndose en una familia numerosa que siempre ha permanecido unida en los peores momentos.