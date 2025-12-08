El futuro de Xabi Alonso en el Real Madrid es incierto. El ex jugador de fútbol, que regresó el pasado mes de mayo al club merengue, atraviesa un momento convulso en el equipo de Florentino Pérez -que solo ha conseguido dos victorias en los últimos siete partidos-. «Hay que pasar página lo más rápido posible. Queda mucha Liga y tenemos el partido de Champions del City para reaccionar y quitarnos el mal sabor de boca», dijo tras su último encuentro contra el Celta de Vigo el pasado 7 de noviembre.

Tras el partido, la cúpula madridista tuvo varias reuniones para abordar el futuro del equipo y, sobre todo, el de Xabi Alonso, cuyo apoyo fundamental está en las personas que lo esperan cada fin de semana cuando regresa a su casa.

Su vida familiar con Nagore y sus tres hijos

Más allá de sus éxitos en el césped del Santiago Bernabéu o los títulos deportivos que ha conseguido a lo largo de su carrera, el mayor triunfo de Alonso es la familia que ha formado con Nagore Aramburu, a la que conoció en 2003 en San Sebastián a través de varios amigos en común. Tras ello, el técnico del club merengue decidió invitarla a cenar y a un club de jazz y, desde entonces, no se han separado.

Seis años después de su flechazo y tras varios años de relación a distancia -debido a la carrera del futbolista retirado-, en 2009 Alonso se daba el sí quiero con Aramburu en una gran ceremonia en la iglesia de Zorroaga, en San Sebastián, a la que acudieron doscientas personas y justo un año después de dar la bienvenida al mundo a Jontxu, su primogénito.

Pese a la fama y la exposición mediática de su marido, lo cierto es que Nagore siempre ha tratado de pasar desapercibida. De la mujer del entrenador del Real Madrid se sabe poco más allá de lo que ella misma comparte en redes, como su pasión por la moda -ya que fue modelo de marcas de la talla de Hugo Boss o Emidio Tucci-. De hecho, además de ser imagen de firmas de lujo, y gracias a sus estudios en la Universidad de Deusto, emprendió en un negocio en su tierra llamado Neroli by Nagore, dedicado al público infantil.

Solo meses después de su paso por el altar, llegó al mundo Anne -la mediana de sus descendientes- y en 2013 la benjamina de la casa, Emma. Aunque las niñas todavía son pequeñas, sí que se conoce cuál podría ser el futuro de su primogénito, Jon, que es centrocampista y capitán del Zuatzu. Una prueba que da cuenta que sigue los pasos de su progenitor en el fútbol, un deporte al que todos los miembros de este clan son aficionados.

Su vida en Madrid

Tras cerrar una etapa en el Bayern Leverkusen, Alonso regresó a Madrid el pasado mes de mayo para asumir la dirección técnica del club más importante de su vida -donde también fue jugador durante varias temporadas-.

Cuando Alonso formalizó su contrato en el club de Florentino, su siguiente paso fue buscar un hogar. Lejos de seguir la tendencia del resto de sus compañeros de profesión de mudarse a La Finca, el ex deportista se instaló en un chalé de cinco plantas y 1.000 metros cuadrados en el barrio de El Viso, uno de los más exclusivos del centro de la capital y muy cercano al Bernabéu.