El Real Madrid aguantará a Xabi Alonso hasta el miércoles

El Real Madrid ha tomado la decisión de no tocar el banquillo hasta el duelo contra el Manchester City. Tras el encuentro que los blancos perdieron frente al Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu, la tensión se apoderó de la cúpula madridista, empezando por un Florentino Pérez al que testigos presenciales vieron visiblemente enfadado por el partido de los suyos. El Real Madrid estuvo muy lejos de su nivel, firmando una hora de encuentro bochornosa, cayendo 0-2 y acabando el duelo desquiciado.

Tras el encuentro, la cúpula madridista mantuvo varias reuniones, todas ellas informales, para tratar el futuro del equipo y, sobre todo, del banquillo. El nombre de Xabi Alonso estuvo encima de la mesa y su futuro también. Pero, tras estas conversaciones, se tomó la decisión de que había que aguantar hasta el miércoles, donde el donostiarra se la jugará. Todo lo que no sea ganar al Manchester City de Pep Guardiola le empujaría al abismo.

Si la victoria contra el Athletic le había dado aire, este se ha evaporado al perder contra el Celta en el Santiago Bernabéu. Una derrota dolorosa que le deja sin red. Si tras San Mamés perder contra el Manchester City de manera digna le podía sostener, ahora todo lo que no sea sumar le dejaría a los pies de los caballos. Una derrota contra los de Guardiola provocaría un jueves movido en las oficinas de Valdebebas, ya que el donostiarra sería cesado.

No obstante, la cúpula es plenamente consciente de que Xabi no es el único culpable. La plantilla está dejando mucho que desear y los que mandan también apuntan a unos jugadores consentidos que no están dando el nivel que se espera de ellos. De hecho, hay quien empieza a dudar de que puedan dar mucho más. El problema en el Real Madrid es mayúsculo, pero el único que lo va a pagar, al menos de momento, es el entrenador. Algo habitual en estos casos.

Mientras, el Real Madrid, como es normal, mira alternativas al banquillo, siendo Zidane el único que realmente llena al presidente. Aunque sea para seis meses, ya que parece que su futuro pasa por Francia, es la alternativa preferida del club blanco. Otra opción es mirar a la cantera y apostar por Álvaro Arbeloa, que lo está haciendo muy bien en el Castilla. Y fuera del entorno del club estaría Klopp, sin equipo y con pocas ganas de entrenar.

«Necesitamos un milagro»

En el día después al batacazo, las sensaciones en el Real Madrid son pésimas. «Necesitamos un milagro el miércoles», aseguran. En la entidad creen que, en estos momentos, ganar a un Manchester City que siempre tiene ganas a los madridistas será muy complicado, puesto que la situación del equipo es muy preocupante.