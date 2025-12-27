Marcelo se sincera con Casillas: «Nunca iba al gimnasio ni hacía dieta… tenía tripa»

Marcelo pasó a la historia del fútbol por la calidad de su zurda y una capacidad asociativa que le hicieron triunfar en el Real Madrid. El brasileño nunca destacó por contar con un físico exuberante, como su predecesor e ídolo Roberto Carlos. En una reciente conversación con su ex compañero Iker Casillas, Marcelo ha confesado que «tenía tripa» y que la dieta y el gimnasio no eran habituales en su rutina, lo que no le impidió firmar una exitosa carrera y defender la camiseta del Real Madrid durante 16 años.

El de Río de Janeiro anunció su retirada el pasado mes de febrero, a los 36 años de edad. Desde que dijera adiós al fútbol, el histórico lateral izquierdo ha hecho numerosas apariciones en público, en las que ha mantenido la naturalidad y sinceridad que le acompañaron durante su carrera. También es habitual verle en Valdebebas o allá donde juegue su hijo Enzo Alves, canterano del Real Madrid que ya ha debutado con el Castilla a sus 16 años.

Marcelo también hizo gala de su sinceridad ante sus hijos, ante una pregunta sobre su físico. «Justo ayer estaba viendo algunos vídeos míos, enseñándoselos a mis hijos en casa, y Liam me pregunta: ‘¿pero estabas gordo ahí, no?’ Y digo, claro. Mi estructura siempre ha sido así. Tenía tripa, nunca he tenido el six pack (abdominales) de Cristiano», ha reconocido el carioca. Una complexión física que no le impidió convertirse en un digno sucesor de Roberto Carlos y completar un sobresaliente palmarés en el Real Madrid, donde levantó cinco Champions, seis Ligas, tres Supercopas de Europa, cuatro Supercopas de España, cuatro Mundiales de Clubes y dos Copas del Rey. Una lista a la que añadió una Copa Libertadores en su etapa final en Fluminense.

Su rendimiento en la cancha y su carrera no le libraron de las críticas, algo habitual al defender los colores del equipo y selección más laureados del planeta fútbol. «Yo nunca fui un atleta, siempre he disfrutado mucho de mi vida. Claro que he trabajado, pero nunca he estado en el gimnasio ni he hecho nada estricto de dieta. Ya más mayor sí empecé a hacer más cosas, pero mi cuerpo siempre ha sido así y siempre he jugado de la misma manera. Cuando pasaba algo malo decían que estaba fuera de peso. Es normal», se ha sincerado Marcelo, junto a Iker Casillas, en el podcast Bajo los Palos.

La ‘espina’ de Marcelo con Brasil

Después de ‘completar’ el fútbol de clubes, a Marcelo le quedó la ‘espinita’ de no conquistar un gran título con Brasil. Al lateral zurdo le costó trasladar su nivel en el Real Madrid a su selección, donde sólo disputó dos Mundiales (2014 y 2018) y levantó la Copa Confederaciones en 2013. Preguntado por si cambiaba sus cinco Champions por un Mundial con Brasil, Marcelo dudó ante Iker Casillas: «No cambio mis cinco Champions por un Mundial, pero cuatro…».