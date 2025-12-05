La Brasil de Ancelotti y Vinicius se medirá en el Mundial con Marruecos, Escocia y Haiti

La selección de Brasil tendrá un importante apoyo del madridismo en el Mundial de Estados Unidos 2026. La canarinha quedó encuadrada en el grupo C del torneo con Marruecos como principal aspirante a arrebatarle el primer puesto. El resto del grupo lo completan Escocia y Haiti, dos equipos ostensiblemente peores.

El combinado amarillo contará en el banquillo con Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid, acompañado de algunas estrellas blancas como Vinicius Jr, Eder Militao, Rodrygo Goes y posiblemente Endrick.

Brasil buscará su sexta estrella de campeona del mundo tras una de la sequías más grandes de su historia al sumar cinco eventos consecutivos sin haber conseguido ganar el Mundial. El equipo amarillo ganó por primera vez en su historia el torneo en la sexta edición celebrada en 1958 y desde entonces siempre ha conseguido campeonar antes sumando las ediciones de 1962, 1970, 1994 y 2002.

El conjunto carioca ha tocado fondo después de que el año pasado fuesen incapaces de pasar la fase de grupos de la Copa América 2024 y en la presente fase de clasificación para el Mundial solamente pudieran ser quintos por detrás de Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador.

Marruecos, semifinalista en 2022 y el primer equipo africano en llegar a esa fase, será la principal amenaza para Brasil. Los Leones del Atlas se clasificaron para esta cita mundialista ganando los ocho partidos de clasificación y son uno de los equipos más en forma para el evento. Achraf, Brahim o Bono encabezan un equipo que eliminó a España en el Mundial de Qatar.

Después de esta prueba de nivel, Brasil se verá la caras con la Escocia de Scott McTominay quienes vencieron a España claramente por 2-0 en 2023 y la selección de Haiti, quien ha aprovechado el bajo nivel de la CONCACAF para acceder al Mundial gracias a que Estados Unidos, México y Canadá ya tenían asegurada su clasificación.