El padre Ángel ahora también se mete a comentarista deportivo: «A Vinicius se le quitarían todos los males»

Vinicius Júnior está en boca de todos. El brasileño no atraviesa su mejor momento, ya no solo futbolístico, sino también con el Real Madrid y su afición. La pitada del Santiago Bernabéu en el último partido del año dejó mucho que reflexionar al brasileño. Es por ello que no han parado de llegarle consejos desde el exterior para reconducir su relación con Xabi Alonso, pero muy pocos esperaban que uno de ellos iba a ser el Padre Ángel.

Al sacerdote no le gustaron especialmente aquellos gestos que hizo el futbolista en el Clásico después de que el tolosarra le cambiase cerca del final del partido. Una imagen delante de millones de personas que desató una bomba mediática y las especulaciones de que la relación está totalmente muerta. Es por ello que el Padre Ángel tiene claro qué debe hacer Vinicius para liberarse de ese ‘pecado’ para comenzar el año sin ‘remordimientos’: «Venir un día a dar desayuno a la iglesia de San Antón y se le quitan todos los males. Creemos que existimos nosotros solos, hay que ver que hay mucha otra gente que necesita mucho más», explicó.

Como aficionado al Real Madrid, al eclesiástico le preocupa bastante el mal estado de forma del equipo en los últimos meses. Perdió el liderato y está a cuatro puntos del FC Barcelona: «Con tristeza, pero siempre tenemos esperanza. En el último segundo, el Madrid, siempre gana. Mueve a la gente, siempre digo que el deporte quita mucha soledad y une mucha gente», comentó.

Uno de los más señalados también es el propio Xabi Alonso. Su continuidad tensa de una cuerda cada vez más fina y perder la Supercopa de España podría poner punto y final a su aventura en el banquillo de Chamartín: «Hay que exigir más a los jugadores», dijo en una entrevista en El Larguero.

Florentino Pérez mantiene una buena relación con el Padre Ángel. Ambos se conocen desde hace varios años y el párroco solo tiene buenas palabras para el presidente del Real Madrid: «Es muy amable, incluso cuando le vienen las adversidades. Sobre todo cuando tiene partidos importantes y sabe que en San Antón rezamos por él y el equipo».