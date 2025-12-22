El Real Madrid se mantiene expectante por Vinicius

Al Real Madrid no le cambia el paso lo sucedido con Vinicius el pasado sábado en el estadio Santiago Bernabéu. El coliseo madridista dedicó una pitada sin precedentes al jugador cuando Xabi Alonso decidió retirarle del terreno de juego a los 83 minutos. La afición le señaló y él no tardó en mostrar su enfado, ya que nada más llegar al vestuario cambió la foto de perfil que tenía en las redes sociales, mostrando una nueva con la camiseta de Brasil y retirando la que tenía con la camiseta del club blanco.

En el Real Madrid ni se inmutan por esta decisión. No les cambia para nada el paso y siguen manteniendo el plan. De hecho, no están ni enfadados con Vinicius por el gesto de quitarse la foto con la camiseta blanca de las redes sociales; solo se lo toman como una niñería y un calentón. Nada más.

Dentro de la cúpula madridista no esconden que el rendimiento de Vinicius no es el adecuado. El brasileño no hace un gol desde el pasado 4 de octubre, cuando marcó dos dianas al Villarreal en el encuentro que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu. Encadena 14 partidos sin ver portería y, en total, contando los añadidos, alcanza los 1.115 minutos sin celebrar un gol con la camiseta blanca.

Estos números están lejos de un jugador de su nivel, obviamente. Tampoco ha gustado su actitud en partidos como el que enfrentó al Real Madrid contra el Talavera en la Copa del Rey. Sus risas mientras estaba en el banquillo, al ver cómo el conjunto de Primera Federación hacía el segundo gol a los madridistas, no agradan, pero nada se tiene demasiado en cuenta. Más bien todo lo contrario. También se valora su cambio de actitud dentro del terreno de juego y su mejora de comportamiento.

No obstante, a pesar de esta situación, el Real Madrid no cambia el paso y se mantiene firme en su idea de afrontar con el paso de los meses la renovación de Vinicius. En el club tienen claro que deben cerrar esta posible ampliación de contrato antes de que finalice la temporada y comience el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, ya que, si no sucede así, tras esta competición, desde la cúpula madridista consideran que será muy complicado que se pueda llegar a un acuerdo, ya que estará mucho más cerca de sentirse un futbolista libre.

Sin prima de fichaje

El Real Madrid también tiene claro que, de no lograr un acuerdo antes de que finalice la presente temporada, en verano Vinicius tendrá el cartel de transferible. Otra cosa es que él quiera irse, ya que con un año de contrato por delante y sin ofertas hasta la fecha, continuar una temporada más en la entidad madridista y asegurar en otro club la deseada prima de fichaje es una opción muy a tener en cuenta tanto para el jugador como para su entorno.

Por otro lado, en la cúpula blanca la postura es firme: no habrá prima de renovación y, si llega una oferta adecuada, se estudiará sin dramatismos. Lo que Florentino Pérez no está dispuesto a permitir es que el jugador se marche sin dejar un beneficio económico. El caso Vinicius, más allá de lo deportivo, se ha convertido en un asunto de negocio y de orgullo institucional. El deseo del club es que continúe y trabajará para lograrlo, pero si no es posible, no dudarán en escuchar ofertas… cuando aparezcan, porque por ahora no ha llegado ninguna. Eso sí, desde la entidad madridista harán todo lo necesario para buscarlas llegado el momento.