Ancelotti exige a Vinicius: «Si está al 90%, convocaré a otro que esté al 100%»

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha lanzado un mensaje a todos sus jugadores. El ex técnico del Real Madrid lo ha personalizado en las figuras de Neymar y Vinicius, pero lo hace extensible a cualquiera de los que parecen fijos en la Canarinha. «Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro que esté al 100%», ha respondido Ancelotti a una pregunta sobre la ausencia de Neymar en su etapa al frente de Brasil.

Las lesiones y la baja forma del jugador del Santos le han privado de entrar en los planes de Carletto. Neymar no ha aparecido en ninguna de las cuatro listas de convocados desde que el italiano asumió el cargo el pasado mayo. La baja del atacante ha suscitado cierta polémica en Brasil, al tratarse del referente futbolístico del país durante casi una década. «Tuvo la mala suerte de lesionarse durante este tiempo que estuvimos juntos y no pudo prepararse para estar en buena forma física», ha explicado Ancelotti.

El seleccionador brasileño ha querido equiparar a Neymar con el resto de jugadores, argumentando que «está al mismo nivel que los demás». Al mismo tiempo, Ancelotti ha utilizado a Vinicius como ejemplo, al tratarse del futbolista carioca con más cartel de la actualidad, de que nadie tiene asegurado su puesto. «Hay muchos jugadores buenos, necesito elegir a los que estén al 100%. No es solo Neymar, podría ser también Vinicius. Si está al 90%, convocaré a otro que esté al 100%. Es un equipo con una competencia muy alta, sobre todo en ataque», ha argumentado Carletto en una reciente entrevista con el programa Esporte Record.

El técnico italiano ha incidido en la gran variedad de opciones con las que cuenta en la parcela ofensiva. Vinicius, Cunha, Rodrygo, Estevao, Richarlison, Vitor Roque, Luiz Henrique y Joao Pedro fueron los elegidos en el último parón de selecciones. Entre estos nombres, entre los que estará un Raphinha que estuvo ausente por lesión, buscarán hacerse un hueco otros futbolistas como Neymar o Endrick, que apunta a salir cedido en el mercado invernal. «Tenemos muchos jugadores muy buenos en ataque», ha concluido Ancelotti.

Ancelotti y los halagos de Vinicius y Rodrygo

Vinicius destacó semanas atrás la buena relación que mantiene con su anterior técnico en el Real Madrid y lo que aporta Ancelotti a la selección brasileña. «Estamos disfrutando y pasándolo bien. El ambiente es muy relajado. Todos le aprecian y le tienen cariño, y eso es muy importante… Que nos dé tranquilidad y nos haga el trabajo más fácil es fundamental», explicó el extremo.

Rodrygo, por su parte, remarcó la confianza que mantiene en él Ancelotti y que, según su visión, no se traslada al Real Madrid. «Tengo que seguir trabajando, esforzándome e intentar ganarme la confianza del entrenador allí, igual que me la he ganado aquí», expresó el atacante carioca.