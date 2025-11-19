Rodrygo no tira la toalla: «Tengo que intentar ganarme a Xabi Alonso, igual que lo he hecho con Ancelotti»

Rodrygo Goes es feliz cuando juega con la Brasil de Carlo Ancelotti. El delantero volvió a ser titular en el partido ante Túnez y, pese a no marcar, la confianza del técnico italiano en él sigue siendo objeto de motivación para una temporada muy complicada en el Real Madrid. Un paralelismo con Xabi Alonso al que aún tiene fe en que tenga opciones de ganarse su confianza que le resucite en Chamartín.

Apenas 369 minutos jugados y tres partidos de titular, el delantero no tiene el rodaje que le gustaría tener. En cambio, con la ‘canarinha’ los números son muy diferentes: tres titularidades de cuatro, dos goles y una asistencia. Es por ello que, pese a los rumores de que Rodrygo tenga una salida inminente el próximo verano, el futbolista cree en que su situación puede cambiar si se gana crédito: «No puedo hacer mucho. Tengo que seguir trabajando, esforzándome e intentar ganarme la confianza del entrenador allí, igual que me la he ganado aquí. Creo que solo en los entrenamientos puedo mejorar; él ve mi dedicación y, quién sabe, quizá tenga más oportunidades», indicó en zona mixta.

Brasil se clasificó para el Mundial 2026 siendo quinta de grupo y, a pesar de las dudas con los últimos resultados, Rodrygo confía en que ahora hay un modelo claro con Ancelotti: «Solo puedo opinar desde que Carlo empezó a convocarme. Tengo buenas sensaciones al ver cómo ha mejorado el equipo y cómo lo hemos dado todo. Ahora tenemos una idea clara de cómo jugar y cómo defender, y eso marca una gran diferencia. Me quedo con una sensación positiva, pero siempre tenemos que ganar y mejorar. No podemos conformarnos con este empate», comentó sobre Ancelotti.

En el Real Madrid no es titular desde octubre frente al Getafe y no se espera que cambie su situación a corto plazo después del parón. Con la lesión de Mastantuono, sus opciones son mayores para sumar más minutos y, por ende, más oportunidades. Su objetivo de aquí en adelante es luchar por ganarse a Xabi Alonso, pero en el Bernabéu se respira un ambiente de que necesita dar mucho más para tener ese premio.