Ancelotti defiende a Xabi Alonso: «Que más le van a pedir»

Carlo Ancelotti fue el predecesor de Xabi Alonso y ha actuado de padre para defenderle después de una semana de baches en resultados. La derrota en Champions y el empate en Liga pusieron en el foco la gestión de recursos del técnico vasco. A pesar de que el Real Madrid es líder en Liga y está entre los ocho primeros en Champions, en el ambiente se respira la tensión de que pueda convertirse en un problema mayor.

De un plumazo, el italiano salió en su defensa, empezando por la etapa que vivieron juntos en 2014 cuando Xabi aún era futbolista: «Sí, sabía que iba a acabar siendo entrenador. Lo tuve de segundo en el Bayern. Desde que era jugador se veía que tenía una gran visión del juego. Estaba convencido de que podía hacerlo muy bien y lo está haciendo muy bien», comenzó.

Desde su llegada, Xabi instaló un estamento de disciplina en el que prima el esfuerzo colectivo sin importar la decisión. Ha sentado en varias ocasiones a jugadores de peso como Rodrygo y Vinicius, lo que provocó que se pusiera en duda la relación entre técnico y vestuario. En lo que va de temporada solo ha sufrido dos derrotas (Atlético y Liverpool fuera de casa) y Carletto llamó a la comprensión: «No puedo darle ningún consejo. Veo todos los partidos del Madrid y veo al equipo muy bien. Han ganado casi todos los partidos, pero desafortunadamente en el fútbol no se puede ganar siempre. A veces hay que empatar. Una cosa que aprendí en el Real Madrid es que un empate aquí es la antesala de una crisis. Ya sabemos que la gran evaluación de un entrenador son los resultados, y hasta ahora los resultados están siendo espectaculares. Líderes en solitario en Liga y entre los ocho primeros en Champions. ¡Qué más le vamos a pedir a Xabi!», exclamó.

La pasada temporada, pese a la llegada de Kylian Mbappé con Champions, Liga y Supercopa bajo el brazo, el Real Madrid no pudo ganar ningún título a final de curso. Unos resultados que hicieron que el club blanco apostase por un cambio generacional con Xabi al mando: «Obviamente, creo que sí triunfará. Veo un equipo sólido, sobre todo atrás, y con mucha contundencia enfrente. Mbappé lo está haciendo muy bien y ha vuelto Bellingham. Creo que puede tener éxito Xabi sin ningún problema», concluyó Ancelotti en la entrevista con As.