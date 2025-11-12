Vinicius destaca su relación con Ancelotti: «Con él estamos evolucionando y pasándolo bien en Brasil»

Vinicius Júnior es feliz cuando está en Brasil junto con Carlo Ancelotti. El delantero del Real Madrid jugará ante Senegal y Túnez dos partidos amistosos en este parón de selecciones y aprovechó la rueda de prensa para alabar la buena gestión de la plantilla de cara a las aspiraciones al Mundial del próximo verano en Estados Unidos.

«Con Ancelotti estamos progresando y creando un estilo de juego. Haciéndolo así hasta la Copa del Mundo será importante porque ya quedan pocos partidos. Todo el mundo tiene que entrar en el ambiente del Mundial, mentalizarnos de que nuestra oportunidad ya ha llegado. Él mantiene la misma idea que en los clubes donde ha estado. Ha transmitido confianza a los jugadores y ha tratado de aprovechar lo mejor de cada uno en su mejor posición. Siempre dice que quiere ver feliz al pueblo brasileño, volver al fútbol que hemos tenido siempre ganar la Copa, nuestro gran objetivo», apuntó el extremo.

Desde su etapa juntos en el Real Madrid, ambos siempre han dejado muestras de cariño y respeto. Con él, Vinicius encontró su mejor nivel ganando dos Champions. Un escenario que contrasta con la relación que mantiene con Xabi Alonso en el Real Madrid, donde han habido imágenes que siembra la duda de que pueda llegar algún día a tener la misma conexión: «Estamos disfrutando y pasándolo bien. El ambiente es muy relajado. Todos le aprecian y le tienen cariño, y eso es muy importante. Dice que ya tenemos la pasión y la intensidad por la camiseta, y eso facilita las cosas. Que nos dé tranquilidad y nos haga el trabajo más fácil es fundamental. Tenemos que ganar para que todo esto se vea recompensado”, añadió Vinicius.

«Ahora está terminando de formar su equipo. Cuando estamos juntos, mejoramos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero la compenetración en el campo, el entendimiento es mejor de lo que él quiere en el día a día, en los partidos. Cuando llegue la Copa del Mundo, estaremos preparados. Ahora es el momento de cometer errores. Cuando llegue la Copa del Mundo habrá pocos partidos, así que no se pueden cometer errores. Tenemos que estar lo más concentrados posible», concluyó.