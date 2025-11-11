Ancelotti: «Lo importante para Endrick es volver a jugar»

Once minutos. Eso es lo que ha jugado Endrick esta temporada en el Real Madrid. El futbolista brasileño vive momentos muy difíciles en Chamartín y los rumores de que su futuro está fuera del club blanco en el mercado invernal se dan casi por hechos en busca de una oportunidad de colarse en la lista de Carlo Ancelotti para estar en el Mundial del próximo verano. Un objetivo que solo parece posible si abandona el club blanco a raíz de las últimas declaraciones del técnico italiano en Brasil.

Desde marzo de 2025, el delantero no ha vuelto a ponerse la ‘canarinha’. El seleccionador italiano explicó la conversación que tuvo con el futbolista y le aconsejó qué debería hacer si quiere tener opciones de estar en la Copa del Mundo: «Hablé con él a principio de temporada. Estaba lesionado, pero ya está de vuelta. Tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor y hablar con el club para decidir qué es lo mejor para él. Es muy joven y no será su último Mundial. Podría hacerlo porque tiene el talento necesario, pero también podría estar en el de 2030 o el de 2034, incluso en el de 2038. Es importante para él volver a jugar y demostrar su calidad».

Relegado a un puesto muy discreto dentro de la plantilla, Endrick es el jugador que menos minutos ha disputado en la presente temporada, superado por otros de segunda fila como Gonzalo, Alaba, Fran García, Fran García o Rodrygo. Una situación que le deja prácticamente fuera para que siga en la otra mitad del curso, donde ya tiene ofertas para marcharse del Real Madrid e irse de préstamo al Olympique de Lyon. Una operación que ve con buenos ojos el delantero para tener minutos y buscar un escenario donde pueda ganar foco que atraiga a Carletto.

Tan solo ha tenido minutos ante el Valencia a principios de noviembre, pero Xabi Alonso ha priorizado otras piezas para una delantera que acaparan principalmente Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Otros como Rodrygo, Brahim, Gonzalo y Mastantuono están por delante de él, por lo que su futuro está muy lejos de una reconducción.