Iturralde vuelve a rabiar contra el Madrid: «No debieron dejar sacar el córner del 2-2 de la Supercopa»

Iturralde González ha vuelto a sacar su antimadridismo a relucir tras la final de la Supercopa de España. El ex árbitro ha rabiado por el gol del Real Madrid en el descuento de la primera mitad. Hubo tres tantos en el tiempo extra, pero para el ex colegiado vasco, pese a que el del Barcelona es fuera de tiempo, el que no debió subir al marcador es el de Gonzalo.

En su análisis del encuentro, y del arbitraje de José Luis Munuera Montero, Iturralde considera que al haber tres goles el descuento se tiene que ampliar hasta los cinco minutos, es decir hasta el 50. Justifica que el gol del Barcelona es dentro de tiempo, pero que el del Real Madrid no debió subir al marcador porque se produce en el 52, pasados dos minutos del alargue que el vasco habría dado.

«Munuera Montero dio tres minutos de descuento y tras anotarse dos goles –Vinicius y Lewandowski–, debió elevarlo a cinco minutos… así que el partido tendría que haber terminado ahí», empieza diciendo Iturralde, antes de afirmar que «el gol de Vinicius fue en el 46:07, por lo que desde ese momento se debe añadir un minuto extra».

«El descuento pasa a ser un +4 minutos, de forma que el gol de Lewandowski, en el 48:24, es dentro del tiempo reglamentario», añade. Con el criterio de Iturralde, la diana del polaco estaría dentro de tiempo por 36 segundos, pero el Real Madrid no debería de haber sacado el córner que acaba en el 2-2 porque pasan varios segundos del minuto 50. Sin embargo, Munuera Montero decidió aplicar el criterio habitual en estos casos y dejó que se produjera el saque de esquina, que sería la última jugada del primer tiempo.

Iturralde se moja sobre las polémicas

Iturralde también opinó sobre algunas de las acciones más polémicas del partido. Una de ellas fue la entrada de Álvaro Carreras a Lamine Yamal, que acabó en amarilla para el lateral y el ex árbitro coincide con la decisión Munuera Montero: «Es una entrada dura… le pisa a destiempo; amarilla muy clara». «En este tipo de partidos los árbitros tienden a ser conservadores, sobre todo mientras vayan 0-0″, agregó.

Respecto a la acción entre Asencio y Pedri, que le cuesta la cartulina amarilla al central del Real Madrid, el ex colegiado opina que «si le saca roja, nadie puede decir nada, porque es una patada sin posibilidad de jugar el balón… y por detrás; no es de VAR, pero si le saca la roja en el campo, la tiene que aceptar».

Por último, el vasco reconoció que Munuera acertó al mostrarle la roja a De Jong por su entrada a Mbappé: «Es una entrada muy alta… en la que deja los tacos y no hace ningún movimiento por retirar la pierna». Una sanción que el neerlandés cumplirá en los siguientes encuentros: «Esta sanción se aplicará en los próximos partidos de Liga o Copa, porque se ha cambiado la norma»