Lamine Yamal caza a Szczesny fumando en el vestuario tras la final de la Supercopa: «Eso no se puede grabar»

Lamine Yamal fue una de las caras más visibles durante la celebración de la Supercopa de España. El delantero fue uno de los más calientes después de tener su venganza personal con el Real Madrid y no dudó en reflejar varios gestos para mostrar su euforia delante de millones de personas usando sus redes sociales.

Más allá de gestos antideportivos que ocurrieron en el césped, como su enfrentamiento con su compañero de selección Huijsen y su desplante en el pasillo al conjunto blanco en la entrega de medallas, Lamine volvió a ser una de las almas de la fiesta. Con sus gafas que ya son clásicas en las celebraciones, aprovechó el momento de descansar en el vestuario para hacer un directo en su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores los entresijos de cómo festejaba la plantilla azulgrana.

Sin embargo, el extremo pecó de inocente y dejó una imagen comprometida de su compañero Szczerny, quien apareció fumando sin temor a ser visto: «Eso no se puede grabar», comentó en tono irónico el de Rocafonda. Algo que ya el propio portero polaco había reconocido que hacía a pesar de seguir siendo futbolista profesional: «Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo», comentó el polaco a las pocas semanas de fichar por el Barcelona.

🚨URGENTE‼️ Szczęsny aparece fumando durante la celebración de la Supercopa en un directo de Lamine Yamal: “Eso no se puede grabar”.#Barcelona #RealMadrid #SupercopadeEspaña pic.twitter.com/50CxJWDCBi — XAlertNow (@xalertnow) January 11, 2026

Al igual que Lamine, varios de sus compañeros también usó las redes sociales como foco para regodearse del primer título de la temporada. A pesar de que el delantero se marchó sin aportar ningún gol ni asistencia, arrebatar un título al Real Madrid era algo que tenía en mente después de perder el pasado Clásico en el Santiago Bernabéu. Allí se enzarzó con varios futbolistas y les amenazó de cara a la siguiente vez que se verían las caras. Lamine volvió a estar en el foco, pero de nuevo por su imagen fuera del campo.