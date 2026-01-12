Simeone pide perdón públicamente a Vinicius y Florentino por su comportamiento: «No estuve bien»

Diego Pablo Simeone atendió a los medios en la previa de la Copa del Rey y aprovechó para disculparse con Florentino Pérez y Vinicius. El Cholo ha pedido perdón por su provocación al brasileño durante la semifinal de la Supercopa de España. Pese a que el Atlético acusó de provocador al delantero del Real Madrid, el técnico ha querido «pedir disculpas a Florentino y a Vinicius por el episodio que vieron».

«Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino y a Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente no estuve bien. El equipo que gana es el que merece pasar, por lo tanto, nada más. El Barcelona es un equipo muy bueno que mereció ganar», dijo Simeone sobre lo sucedido con Vinicius en el derbi.