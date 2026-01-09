El radical cambio de Simeone: de «sanción para el que provoca» a «lo que pasa en el campo se queda ahí»

Diego Pablo Simeone y Vinicius Junior tuvieron una larga confrontación verbal en el derbi de semifinales de la Supercopa de España. La banda izquierda del King Abdullah Sports City Stadium de Yeda fue testigo del roce entre el técnico colchonero y el futbolista merengue. Simeone se dirigió al ‘7’ del Real Madrid tanto en la primera mitad como cuando fue sustituido en el minuto 81 del choque. Al ser preguntado por el tema en rueda de prensa, el Cholo se desdijo de su «sanción al que provoca» del derbi liguero en el Metropolitano de la pasada temporada para entonar un «lo que pasa en el campo se queda ahí», en su defensa.

El entrenador argentino fue muy crítico con Thibaut Courtois en el duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid de la octava jornada de la pasada Liga. En un encuentro que tuvo que detenerse por lanzamiento de objetos desde el fondo de la portería que ocupaba el guardameta belga, Simeone pidió castigar a ambas partes.

«Para mí, sanción al que provoca. Sancionamos al que tira el mechero y al que carga. Vas a ver como todo se equilibra y no aparecen los gestos. Como no se sanciona, se permite cualquier cosa», declaró el técnico, en referencia a que Courtois se dirigió a la grada atlética con gestos.

Un discurso que ha cambiado completamente un año después de estas palabras. Simeone se dirigió a Vinicius, como captaron las cámaras de Movistar en la retransmisión, con el objetivo de intentar sacar al brasileño del partido. «Te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo», repitió en numerosas ocasiones.

Una vez fue sustituido, el técnico del Atlético de Madrid se refirió a unos abucheos a Vinicius que no se apreciaron en la realización televisiva: «Escucha los pitos». El ‘7’ respondió, y el rifirrafe se saldó con tarjeta amarilla para ambos. El Cholo no quiso dar detalles sobre su disputa con Vinicius en rueda de prensa. «No tengo nada que comentar, lo que pasa dentro del campo se queda ahí», afirmó tras el encuentro.

La respuesta de Xabi a Simeone

Xabi Alonso sacó la cara por su jugador, un Vinicius al que sustituyó por tercer partido consecutivo. El técnico donostiarra ya afeó a Simeone su conducta en el momento del enfrentamiento tras el cambio. «Tú, a los tuyos», respondió. Xabi expresó su opinión en sala de prensa. «No me ha gustado el momento porque he visto que Simeone le ha dicho algo y esas cosas traspasan el respeto. No me gusta que se dirijan así a mis jugadores. No todo vale». El entrenador del Real Madrid cerró su intervención con una frase que contradijo la de Simeone: «Lo que pasa dentro del campo tiene un límite».