La provocación final de Simeone a Vinicius cuando Xabi Alonso le sustituía: «Escucha los pitos…»

Diego Pablo Simeone estuvo enganchado todo el derbi madrileño de la Supercopa de España con Vinicius Junior. El técnico del Atlético de Madrid no soltó del brazo a la estrella del Real Madrid ni cuando fue sustituido en el minuto 80 por Xabi Alonso. El argentino llamó la atención del brasileño cuando salía del campo señalando al público y espetándole un «escucha los pitos».

En la realización televisiva no se apreciaron los pitos referidos por Simeone, aunque quizá el entrenador del Atlético quiso acordarse de las dos últimas ocasiones en las que el Bernabéu sí pitó a Vinicius. El hecho es que el gesto de Simeone hizo que el brasileño se revolviese contra él siendo tenido que ser sujetado por sus compañeros, especialmente por Antonio Rüdiger.

El calentón de Vinicius hizo que el árbitro Busquets Ferrer le sacase una tarjeta amarilla que no tendrá consecuencias prácticas. Simeone consiguió su objetivo del partido que era desquiciar a un delantero que entró a sus provocaciones. Previamente en la primera mitad ya tuvieron sus más y sus menos cuando el argentino le espetó: «Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo».