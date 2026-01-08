Xabi Alonso responde a las provocaciones de Simeone a Vinicius: «No todo vale»

Xabi Alonso acudió a la sala de prensa después de lograr la victoria contra el Atlético de Madrid en las semifinales. Valverde y Rodrygo hicieron los goles del Real Madrid contra los rojiblancos, que el domingo disputarán la final de la Supercopa de España contra el Barcelona.

Xabi comenzó ensalzando el partido de Rüdiger: «Ha hecho un gran esfuerzo. Ha durado lo que ha durado. Con los cambios nos hemos estabilizado hasta el final que hemos sufrido, pero estamos orgullosos». «Ellos acumulaban gente y hacían rupturas por la banda de Vinicius y teníamos que sujetar. Por eso he cambiado a Vinicius», añadió.

«No me ha gustado el momento porque he visto que Simeone le ha dicho algo y esas cosas traspasan el respeto. No me gusta que se dirijan así a mis jugadores. No todo vale. Lo que yo haya hablado con Vinicius se queda entre nosotros. Lo que le ha dicho no es ejemplo de buen deportista. Lo que pasa dentro del campo tiene un límite», comentó sobre lo sucedido con el brasileño y el argentino.

«Ha habido momentos de todo. Marcar pronto te da ventaja que quieres defender. Ha habido fases en que nos ha tocado hacerlo durante mucho tiempo. El objetivo era pasar a la final y lo hemos conseguido. Los cambios han entrado bien y estamos ilusionados para el domingo», explicó.

«La idea era interpretar lo que había que hacer en cada momento. Lo importante es el objetivo, ganar el partido y estar en la final. Estoy contento. Hemos ganado a un buen gran rival. No olvidábamos el partido de la Liga», comentó.

También destacó el «partidazo» de Valverde. «Hizo un golpeo impresionante», comentó. Además, confirmó que «Mbappé viaja mañana». «Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Tiene opciones de jugar la final», añadió.