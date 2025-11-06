Endrick se decanta por la ‘fórmula Mariano’

La decisión está tomada: Endrick saldrá del Real Madrid en este mercado de invierno. El delantero brasileño es el último en la lista de atacantes con los que cuenta Xabi Alonso. Gonzalo está por delante del joven atacante, que tiene claro que debe salir cedido. Salvo giro radical de los acontecimientos, su destino será el Olympique de Lyon.

El club francés, que disputa la Europa League y necesita reforzar su ataque, le ofrece la posibilidad de tener minutos. Además, desde el Real Madrid valoran que los galos pueden asumir la ficha del jugador, algo que no ocurría con los clubes españoles que también mostraron interés en el madridista.

La relación entre el Real Madrid y el Olympique de Lyon es excelente, y en la entidad blanca guardan un grato recuerdo de la etapa de Mariano Díaz en el conjunto francés, donde marcó 21 goles y rindió a gran nivel, lo que le permitió regresar al club blanco, aunque posteriormente las cosas no salieron como esperaba ni la entidad ni el propio jugador.

En el Real Madrid reconocen ahora que con Endrick los tiempos no se gestionaron de la mejor manera. A toro pasado, algunos se preguntan si no habría sido mejor seguir el mismo proceso que se aplicó con Vinicius y Rodrygo, quienes en sus primeras temporadas alternaron el Castilla con el primer equipo, lo que les permitió adaptarse progresivamente al fútbol europeo y ganar protagonismo. Con Endrick no se hizo así porque su situación era distinta: venía de ser pieza clave en el Brasileirao conquistado por Palmeiras y de empezar a destacar con la selección brasileña, marcando goles en estadios como Wembley y el Bernabéu. A la postre, esa decisión se analiza ahora como un error.

Sin la presión del Mundial

En enero del año pasado, cuando se abrió el mercado invernal, Endrick ya estaba decidido a salir cedido. En aquel momento, el Real Madrid no autorizó su marcha, pese a que recibió ofertas de varios clubes europeos. Este verano, la situación se invirtió: el club era quien deseaba su cesión para que sumara minutos, pero fue el jugador quien se negó, decidido a pelear por un puesto en el equipo blanco.

Ahora, ambas partes piensan igual. Endrick tiene decidido que necesita una cesión para disponer de minutos. Además, se ha liberado de la presión del Mundial, consciente de que será muy complicado ganarse la confianza de Carlo Ancelotti en los pocos meses que restan antes del inicio del torneo más importante del fútbol.