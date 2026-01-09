La imagen de Vinicius abatido tras su cambio contra el Atlético de Madrid

Vinicius Junior fue uno de los protagonistas del partido de semifinales de la Supercopa de España, después de que Simeone le provocase constantemente. El futbolista del Real Madrid fue sustituido en la segunda parte y, ante los comentarios del entrenador del Atlético, se dirigió hacia él. Ahora, ha visto la luz una imagen en la que se ve al futbolista del conjunto blanco abatido por completo en el banquillo tras el cambio.

El brasileño trató de reprocharle al técnico argentino los constantes comentarios sobre su juego. Comenzó diciéndole que Florentino Pérez le iba a echar como siguiera así, tratando de desestabilizarle, y terminó llevándose la mano a la oreja cuando se retiraba entre pitos de los aficionados saudíes, que pitaban más el cambio que al propio Vinicius.

Tras ello, el futbolista del Real Madrid se revolvió, teniendo que ser sujetado por el cuarto árbitro y por parte del cuerpo técnico del conjunto blanco, mientras que Xabi Alonso se dirigía directamente hacia el propio Simeone para reprocharle sus comentarios. Por ello, el delantero canarinho vio la cartulina amarilla.

Tras todos esos sucesos, Vinicius se dirigió al banquillo, donde ya se encontraba otro jugador que había sido titular como es Rüdiger. El brasileño se sentó y comenzó a hacer gestos con la cabeza que evidenciaban su malestar. Totalmente abatido, el futbolista del Real Madrid acabó en el banquillo muy tocado en lo anímico, después de una nueva provocación de Simeone y del Atlético de Madrid.

Pese a ello, el Real Madrid se hizo con el triunfo en el partido, accediendo a la final y citándose en Yeda el próximo domingo contra el Barcelona. El conjunto blanco buscará vengarse de la manita que sufrió el pasado año en tierras árabes y, si todo sale bien, lo hará con Vinicius siendo de la partida y como uno de las principales referencias ofensivas del equipo.