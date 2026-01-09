Si Vini hace lo del Cholo se lía la mundial

«Acordate, acordate, Florentino te va a echar»

Estas líneas no las encontrarán en otros medios. No se trata de una defensa a Vinicius, que también dicho sea de paso, porque cuando el brasileño no es el provocador somos muy pocos los que lo defendemos. Y eso no tiene nada que ver con su estado de forma, que por cierto no es ni de lejos el mejor. Tiene que ver, directamente, con que sea siempre colocado en el centro de la diana, algo muy fácil, muy cómodo y bastante rentable para muchos…

Vini es un chivo expiatorio de manual y callarlo es ser cómplice de todo esto. Ayer es el Cholo el que se pasa de frenada y no veo ni escucho a las hordas clamar como cuando es el 7 del Madrid el que patina alguna vez. Hablarlo con normalidad es simplemente entender de perspectiva, coherencia y sentido común. A personas como usted o como yo, y más a estas alturas, no nos gusta que se nos pretenda -hacerlo ya requiere más destreza y esfuerzo- tomar el pelo de manera tan burda y chabacana.

Casi tanto como las deleznables voces contra Vini lanzadas por el agitador número 1 del Atlético, gritos de guerra sucia, artes oscuras, propias de un personaje como es el Cholo, que actúa desaforado, sin medida, sin control cómo, cuándo, dónde y porque le da la gana y con la complicidad de muchos que lo cuentan… y lo protegen, aunque cada vez son menos los que acuden a su parroquia a rezar el cholismo. Xabi Alonso, no está entre sus fieles. Anoche contraatacó a lo Mou -el vasco también tiene mentores y raíces duras- respondió a esta especie de cabo chusquero en la que se intentaba transformar el argentino para ganar desde fuera de la cancha lo que los suyos no lograban conseguir dentro del campo frente al Madrid.

Su rival favorito para `salvar´ la temporada esta vez le salió respondón -y más educado- y golpe a golpe, en las áreas, donde se cuenta la historia, consiguió meterse en la final. Cholo puede probar hacer budú la próxima vez.