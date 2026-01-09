Hasta Gonzalo Miró carga contra Simeone tras su pique con Vinicius: «No me gusta la chabacanería»

El pique entre Diego Simeone y Vinicius Jr. sigue dando mucho que hablar en los medios de comunicación y en las redes sociales. El entrenador argentino no paró de provocar al jugador brasileño durante la semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético, y el carioca se vengó después en las redes sociales. Sobre el césped, el técnico llegó a decir a Vinicius que Florentino le iba a echar, una frase que rápidamente dio al vuelta al mundo y que no gustó incluso a algunos atléticos, como es el caso de Gonzalo Miró.

El reconocido colchonero, colaborador de varios programas deportivos, fue preguntado por ello en la Cadena Cope y dejó claro que las formas de Simeone en ese pique con el jugador merengue no le gustaron. «A mí la chabacanería no me gusta, no me gusta nunca la haga quién la haga», respondía tras ser preguntado por Juanma Castaño. Y fue más allá, pues Simeone tras caer eliminado recogió cable y no quiso hablar del tema ante los medios. «Lo de que lo que ocurre en el campo se queda en el campo me parece una cosa de otro siglo… A mí, personalmente», añadió Gonzalo Miró.

El pique Simeone-Vinicius

En apenas unos minutos desde que arrancó el partido, el Cholo tuvo claro su objetivo: sacar del partido a Vinicius. Tanto es así que, cada vez que estaba cerca de su área técnica, se dedicaba a intentar pincharle por los rumores de un supuesto mal momento con el club blanco a nivel deportivo y contractual: «Te va a echar Florentino, acordate de lo que te digo…», gritaba después de varios momentos lanzándose recados el uno al otro.

Sin embargo, no todo iba a quedar ahí. Ya en la segunda parte, cuando el partido alcanzaba el momento más tenso, el cambio del brasileño hizo estallar todo. Antes de que el atacante fuese al banquillo, se dirigió al banquillo del Atlético a recriminar la actitud de Simeone, a lo que él respondió señalando los silbidos que se escucharon en el King Abdullah: «Escucha los pitos». Momento en el que el cuerpo técnico tuvo que agarrarle para evitar que el asunto fuese a mayores.

Al ser preguntado por el tema en rueda de prensa, el Cholo se desdijo de su «sanción al que provoca» del derbi liguero en el Metropolitano de la pasada temporada por Coutois para entonar un «lo que pasa en el campo se queda ahí», en su defensa. Tras el partido, ambos se evitaron y no se saludaron, por lo que no hubo cara a cara. Pero poco después, Vinicius Jr. aprovechó un vídeo del periodista Fabrizio Romano para lanzar un claro mensaje al entrenador argentino en sus redes sociales. «Has perdido otra eliminatoria», escribió junto con cuatro emoticonos de caras reflejando pena a modo de ironía.