Rüdiger y Rodrygo son duda para la final; Asencio no sufre lesión

Tras la intensa noche vivida en Arabia Saudí, donde el Real Madrid superó al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, el equipo blanco ya tiene la mirada puesta en la gran final del domingo frente al Barcelona. Un Clásico que decidirá el primer título del año y que llega condicionado por el estado físico de varios jugadores importantes de la plantilla.

En el parte médico posterior al encuentro, Antonio Rüdiger fue uno d los nombres propios. El central alemán sufre molestias en la rodilla izquierda, motivo por el cual fue sustituido durante el partido. Desde el club se ha aclarado que el cambio respondió a una estimación previa de la carga de trabajo y no a una lesión grave. En la jornada de este viernes, el alemán realizó trabajo de recuperación y será mañana cuando, en función de su evolución, se determine la intensidad de su participación en el entrenamiento del sábado y su disponibilidad para disputar la final ante el conjunto azulgrana.

También genera cierta preocupación la situación de Rodrygo Goes. El atacante brasileño continúa con molestias en el isquiotibial de su pierna izquierda y ha seguido un plan de trabajo conservador enfocado a la recuperación. Durante el día de mañana se le realizarán pruebas complementarias a las ya efectuadas hoy, y en función de los resultados se decidirá si puede reincorporarse al trabajo con el grupo y optar a estar disponible para el decisivo duelo del domingo.

La nota positiva la pone Asencio, quien finalmente queda descartado de cualquier lesión. El jugador se entrenará con normalidad en la sesión de mañana, lo que supone un alivio para Carlo Ancelotti de cara a la planificación del once inicial.

Mientras, la expedición madridista espera a Mbappé, que llegará sobre la 1:00 hora saudí al hotel de concentración. El galo trabajó en Valdebebas en solitario y este sábado se ejercitará junto al resto de sus compañeros. En principio, estará disponible para la gran final.

Con el billete para la final ya asegurado, el Real Madrid afronta ahora horas clave en la enfermería, consciente de que llegar en las mejores condiciones físicas será determinante para imponerse al Barcelona y levantar la Supercopa de España.