Orden y disciplina, la virtud del Madrid

Ver vídeo
  • MARCOS LÓPEZ

Marcos López regresa a OKDIARIO para analizar al Real Madrid de Xabi Alonso, que está en la final de la Supercopa de España tras ganar al Atlético en la semifinal. El domingo se medirá al Barcelona en la lucha por el título y para el prestigioso analista futbolístico la clave está en el orden y la disciplina.

Temas