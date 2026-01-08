Scariolo: «Hemos superado un partido trampa, el ambiente ha generado alguna situación surrealista»

Sergio Scariolo felicitó al Real Madrid de baloncesto tras conseguir ganar al Maccabi Tel Aviv sin su público en el Movistar Arena este jueves (98-86). El entrenador del equipo blanco también habló de lo que significa dirigir al conjunto madridista: «En el Madrid si no ganas de 10 puntos todos los partidos se entiende que no lo estás haciendo bien».

«Bien haber superado este partido trampa, el ambiente ha generado alguna situación surrealista. Tavares se ha convertido en el mejor reboteador de la historia de la Euroliga, enhorabuena, se lo merece por toda su trayectoria», comenzó Scariolo, que también dijo lo siguiente del pívot caboverdiano: «Intenta jugar para que el equipo gane, no necesita mucho lucirse individualmente. Es una demostración muy a seguir de como hay que jugar en un equipo grande. Sin jugar ansioso. Nos gustaría que le llegara más el balón, premisa obvia y necesaria. Es lo que más aprecio de él a nivel personal».

«Somos primeros en la Liga y estamos a una victoria del líder en la Euroliga. Algún buen partido habremos jugado. Los últimos minutos del segundo cuarto han sido los que nos han dado una aceleración para adelante», alabó Scariolo de su equipo. «Tenemos una política de rotaciones de que todos los jugadores pisen el campo en el primer cuarto para ver quién tiene el día. Siempre funciona», añadió.

«Como llevo muchos años en esto sé que un equipo que va trabaja va creciendo. Nunca de una manera lineal. Hay bajadas y subidas. Si analizamos el rendimiento de todos los equipos se puede ver perfectamente. En el Madrid si no ganas de 10 puntos todos los partidos se entiende que no lo estás haciendo bien. Es una cosa divertida. Es muy complicado analizar el baloncesto, por qué se toman determinadas decisiones», afirmó.

Scariolo y entrenar al Madrid

«A nivel deportivo es obvio que ha sido un perjuicio importante para el equipo, pero a nivel político yo no tengo capacidad para ni llegar a entender las razones. Como no compartimos el mismo nivel de conocimiento que los que toman las decisiones las acatas y hemos superado el escollo», comentó.

Scariolo finalizó hablando de Andrés Feliz: «Es un jugador que siempre intenta darlo todo. Hoy ha tenido acierto, creo que es una posición en la cual es muy difícil. Es imposible tener una rotación que pueda tener contentos a todo el mundo. Intentamos seleccionar los partidos».