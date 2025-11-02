Endrick no ha dicho su última palabra en el Real Madrid. El delantero brasileño dejó claro que no está dispuesto a rendirse en su reaparición con el primer equipo cinco meses o 167 días después. Con su actuación en los últimos 13 minutos del partido de Liga contra el Valencia recordó al madridismo que es un jugador con destellos casi siempre positivos y que siempre hace que el aficionado se quede con ganas de más de su fútbol.

El ‘9’ del equipo blanco entró por Kylian Mbappé en el minuto 79 tras otro doblete del francés y en poco tiempo dejó destellos del gran futbolista que puede llegar a ser. Su frescura, desborde y facilidad para ver puerta, aunque esta vez no lo hiciera, son factores con los que quiere convencer a Xabi Alonso. Al menos de cara al futuro.

Y es que todo parece encaminado a que Endrick salga como cedido en el mercado de fichajes de enero, pero antes de ello, el brasileño quiere aprovechar cualquier oportunidad que se le presente para cuajar buenos minutos como los de este sábado en el Santiago Bernabéu. Además, sabe de buena mano que aunque su demarcación esté en la punta del ataque hay una mini fisura en banda derecha, donde Xabi no acaba de encontrar a su titular.

A pesar de que Franco Mastantuono es su debilidad y por el que más veces apuesta, Endrick llegó incluso a generar un debate sobre si aportó más en sus 11 minutos que el argentino. Sobre todo con una jugada por dicho costado en la que se fue en carrera con su gran zancada hasta el área y forzó la tarjeta amarilla de un Javi Guerra que acababa de entrar y al que no le quedó otra que detener al brasileño con falta.

«Se tiene que dar el momento con Endrick»

Su entrenador fue muy claro en su comparecencia anterior al choque de Liga contra el Valencia: «Me gustaría que hubiese tenido minutos, pero los partidos han sido ajustados. Está entrenando bien, está preparado, pero se tiene que dar el momento». Lo cierto es que Endrick, que venía de una larga lesión, se encontró a su regreso con una mayor competencia que el curso pasado en la delantera.

Además de por la explosión definitiva de Mbappé como ‘9’, la irrupción de Gonzalo en el Mundial de Clubes aventuraba un difícil futuro para Endrick. De cualquier modo, el brasileño se ha propuesto el reto de tirar la puerta abajo desde ahora hasta enero y los próximos partidos pueden ser vitales para él.

Después de Liverpool, el Real Madrid realizará otras cinco visitas seguidas en las que el atacante puede ir ganando protagonismo. Rayo Vallecano, Elche, Olympiacos, Girona y Athletic Club parecen rivales idóneos para que Xabi dé más minutos a un Endrick que en su escasa participación durante la pasada temporada aportó siete goles.