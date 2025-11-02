El árbitro favorito de la UEFA pitará el Liverpool-Real Madrid

István Kovács pitará el partido de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid del próximo martes a las 21:00 horas en Anfield. El rumano es, a día de hoy, el árbitro favorito de la UEFA y el que designa para grandes citas como el encuentro entre el vigente campeón de Inglaterra y el rey de Europa.

Kovacs pitó la última final de Champions entre PSG e Inter de Milán y se está acostumbrando a que el organismo que preside Ceferin le adjudique partidos de gran calibre como el Liverpool-Real Madrid. De hecho, será la quinta vez que esté en un choque del equipo blanco, la primera en la presente temporada 2025-26.

Los precedentes son bastante alentadores, ya que el Real Madrid ganó en tres de las cuatro ocasiones anteriores. La primera fue en 2022, concretamente en la ida de semifinales contra el Manchester City en el Etihad donde los blancos perdieron por 4-3 y luego acabaron remontando en la vuelta con la épica remontada del Santiago Bernabéu. En la final, precisamente contra el Liverpool, levantaron su decimocuarta Champions.

Al año siguiente Kovács fue quien pitó el Liverpool 2-5 Real Madrid en el que los madridistas encarrilaron el pase a cuartos de final, mientras que la pasada temporada arbitró el 5-2 en fase de liga contra el Borussia Dortmund, también con remontada, y la vuelta de la repesca frente al City, cuando los de Carlo Ancelotti se metieron en octavos de Champions.