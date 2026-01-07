Bombazo en la Copa de la Reina: ¡Real Madrid-Barcelona en cuartos!

El sorteo de cuartos de final de la Copa de la Reina ha deparado un gran bombazo en el cuadro con el enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona en esta ronda. El partido se disputará entre el 3 y 5 de febrero en el Alfredo di Stéfano y será a partido único. Es sin duda el encuentro más destacado de estos cuartos de final.

Una ronda de la Copa de la Reina que además ha dejado otros tres enfrentamientos que medirán a Atlético de Madrid con el Athletic Club, a la Real Sociedad con el Levante LP Badalona, y al Madrid CF con el Tenerife.

Pero, sin duda, el gran bombazo del sorteo se ha producido cuando las bolas de Real Madrid y Barcelona han salido una detrás de la otra. Tendremos un emocionante Clásico en cuartos de final de la Copa de la Reina en los cuartos de final del torneo del KO. Se jugará a primeros del mes de febrero a partido único y con las blancas como locales.

🚨 Definidos los 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦 de final de la #CopaDeLaReinaIberdrola. Los partidos se jugarán entre el 3 y 5 de febrero. pic.twitter.com/x5YL0gxtSP — RFEF (@rfef) January 7, 2026

Será la segunda vez esta temporada que Real Madrid y Barcelona se vean las caras. El primer Clásico del curso se disputó en la Liga F el pasado 15 de noviembre y el cuadro azulgrana goleó a las blancas por 4-0. Un doblete de Pajor a la media hora de partido sentenció el choque. Ya en el descuento, los goles de Sydney y Aitana Bonmatí sentenciaron una goleada que se disputó en Montjuic.

Real Madrid y Barcelona disputarán como mínimo esta temporada tres Clásicos. Dos en Liga F, el próximo será en Valdebebas el próximo 29 de marzo en la jornada 24. Y el otro será en cuartos de final de la Copa de la Reina. Pero puede haber un cuarto incluso si a final de este mes de enero ambos conjuntos eliminan a Atlético de Madrid y Athletic y avanzan a la final de la Supercopa de España.