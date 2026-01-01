Las cuentas pendientes del Real Madrid para 2026

El Real Madrid inicia este 2026 con multitud de retos por delante. Después de asentarse en la segunda posición de la Liga en el tramo final de 2025 y de certificar su presencia en la siguiente ronda de la Champions League, así como de la Copa de la Reina, a las madridistas se les abre la posibilidad de obtener un título nada más comenzar el año. No será sencillo, pero será el primero de los retos que deberán cumplimentar en este mes de enero.

El conjunto blanco vuelve a tener en mente para este nuevo año el mismo objetivo que los anteriores: poder conseguir el primer título para la sección femenina del club. Para ello, cuenta en sus filas con dos de las mejores jugadoras del mundo, como son Linda Caicedo y Caroline Weir. Dos futbolistas diferenciales a las que hay que sumar el talento de las Athenea, Méndez, Eva Navarro, Redondo o Lakrar.

El primer paso de las de Pau Quesada será el próximo 20 de enero, cuando se enfrenten al Atlético de Madrid en Castellón, en las semifinales de la Supercopa. En caso de avanzar a la final, Barcelona o Athletic serían su rival por el título. Una copa que pudieron llevarse el año pasado, pero volvieron a caer ante las azulgranas.

La Champions se complica

Pero no será el único reto que tendrán por delante. En Champions espera otro de lo más complicado: poder superar los cuartos, al tercer intento. Antes, eso sí, deberán medirse al París en la eliminatoria previa. Tuvieron en su mano evitar ese playoff y acceder directamente a cuartos, evitando a Barcelona y Lyon hasta semis, pero fallaron cuando dependían de ellas mismas y, ahora, se ven abocadas a una ronda previa que no será nada sencilla.

El París ya empató en la fase de liga en Valdebebas y, además, en caso de conseguir doblegar a las francesas, se verán las caras, de nuevo, con su bestia negra. Habría Clásico en esos hipotéticos cuartos, donde las madridistas tienen ya una cuenta pendiente. Después de irse a Londres el pasado año con la eliminatoria encarrilada, cayeron ante un Arsenal que acabaría ganando la competición.

La Copa por delante de la Liga

Además, les queda la Copa de la Reina, donde las madridistas ya saben lo que es jugar también una final… y perderla. Sucedió en 2023, cuando el Barcelona fue descalificado por alineación indebida. Se midieron al Atlético, que empató el partido en el descuento, tras un 2-0, y acabó ganando en Butarque en la tanda de penaltis.

En Liga F, el Real Madrid lo tiene más complicado. A siete puntos del Barcelona, parece difícil que puedan recortárselos, puesto que necesitarían ganar el próximo Clásico liguero y que las culés pincharan en dos partidos más. El pasado curso, las madridistas pelearon hasta la última jornada, algo que parece más complicado en esta ocasión.